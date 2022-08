Maritime Motive, Make-Up für Fassaden und ganz viel Experimentelles: Die Galerien in und um Kiel haben auch rund um die Kieler Museumsnacht am 26. August eine Menge Augenfutter zu bieten.

Kiel. Auf unserem Rundgang durch Galerien und Ausstellungen in und um Kiel herum machen wir diesmal Station in der Galerie Brennwald im Kunstraum B, und in der Galerie Gröschl in Kiel sowie im Keramikkünstlerhaus Neumünster, im Freya-Frahm-Haus Laboe und in der Galerie 11 in Itzehoe.

„sp_ce“ Kiel: Unsagbares im Video

Im „sp_ce“, dem nagelneuen Schaufenster der Muthesius Kunsthochschule mitten in Kiel, zeigt Muthesius-Absolventin Nilofar Rezai. Mit einer Drei-Kanal-Videoinstallation begibt die Künstlerin sich auf eine intime Reise „Unter die Oberfläche des mit Worten Sagbaren.“

Andreas-Gayk-Straße 7-11. Künstlerführung am 26. 8. 19-20 Uhr. Bis 17. September Mi-Sa 14-18 Uhr

Galerie Brennwald: Großformatig und luftig

Ute Brennwald hat in ihrer Galerie wieder einmal zwei Künstlerinnen zu Gast, die Großformatiges mitgebracht haben. Hanna Sass ist Malerin und Grafikerin, in Kiel zeigt sie vor allem Farbholzschnitte und Radierungen. An einen Vogelschwarm lässt die Arbeit „Florentine fliegt“ denken, in der sich filigrane Strukturen verdichten und an anderer Stelle aufzulösen scheinen. In zartes Rosa getaucht, bildet das Blatt einen schönen farblichen Kontrast zu der Radierung „Blue Emotion“, dessen blaues Gewölk an weiche Haarkringel erinnert. 1985 in Berlin geboren, absolvierte Hanna Sass eine Ausbildung zur Tischlerin, anschließend schloss sie ein Studium im Fachbereich Malerei an der renommierten Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle ab, wo sie auch heute lebt.

Birgit Borggrebe und Hanna Sass mit ihren Werken in der Kieler Galerie Brennwald © Quelle: GBW

Birgit Borggrebe war Architektin, bis sie sich 1997 entschloss, als freischaffende Künstlerin zu arbeiten. War ihre Bildwelt zunächst von architektonischen Motiven und bedrohlich wirkenden (Stadt-)Landschaften geprägt, setzt sich ihre Malerei zunehmend aus fragilen, abstrakten Kürzeln zusammen. Hier und da mischt sich Gegenständliches in diese Kürzel, darunter Medusen und Blüten, die ihren luftigen Kompositionen den Hauch von Leichtigkeit geben.

Hardenbergstraße 20. Bis 25. September. Mi-Sa 15-18 Uhr

Galerie 11 in Itzehoe: Elvira Bach

Zu ihrem 20-jährigen Bestehen präsentiert die Galerie 11 in Itzehoe unter dem Titel „FeuerROT“ eine Einzelausstellung mit grafischen Arbeiten von Elvira Bach. 1951 geboren, studierte die Malerin zeitgleich mit Rainer Fetting und Salomé und zählt zu der Gruppe der Neuen/Jungen Wilden, die in den 80er Jahren mit expressiver Kunst einen Gegenpol bildeten zur „verkopften“ Konzeptkunst und Minimal Art.

Elvira Bach: Selig, Prägedruck, 52 x 65 cm, in der Galerie 11 © Quelle: Elvira Bach

In Bachs neoexpressionistischen Frauenbildnissen, die mit großen Ohrringen, knallrot geschminktem Mund und obligatorischer Zigarette unverkennbar Züge ihrer eigenen Person tragen, spiegeln sich Themen ihres Lebens, darunter Heirat, Geburt der Söhne und Rückzug ins Private. Eine spätere Phase rückt die Frau als Einzelperson in den Fokus.

Itzehoe, Breitenburgerstraße 1. Bis 17. September. Do+Sa 11-14 Uhr. Fr 15-18 Uhr

Freya Frahm Haus Laboe: „Inside out“

Vier Kunstschaffende aus Schleswig-Holstein sind im Freya Frahm Haus zu Gast. „inside out“ nennen sie ihre Ausstellung, die den künstlerischen Prozess vom Gedanken zur Form nachvollziehbar machen will.

© Quelle: FFHL

Corinna Kraus-Naujeck ist dabei mit filigranen Arbeiten in Mixed Media, die das Verborgene hinter dem Sichtbaren thematisieren. Corinna Patz-Nahm konzentriert sich in ihrer Malerei auf kurze, besondere Momente, die etwas über die Figur erzählen, die sie porträtiert. Renate Löding verarbeitet Paperclay, eine Mischung aus Papier und Porzellan, zu fragilen Skulpturen und JanKB lädt den Besucher zu einer Reise zu imaginierten Sehnsuchtsorten ein.

Laboe, Strandstraße 15. 26.8. - 11.9. Fr, Sa 13-18 , So 11-18 Uhr

Kunstraum B: Thomas Siemons neue Orte

Der Kunstraum B präsentiert mit der Ausstellung „Immer der Nase nach und dann links“ Wege und Spuren von Thomas Siemon. Der Künstler liebt es, neue Orte ohne (Stadt-)pläne zu erkunden und die Ergebnisse dieser Streunereien finden über Umwege ihren Weg auf das Papier. Eine Druckpresse hilft ihm dabei, Unikate für die Ewigkeit herzustellen. Während der Ateliertage am 24. und 25. September präsentiert Siemon darüber hinaus druckgrafische Arbeiten aus den letzten Jahren. An diesen beiden Tagen sind auch Uta Kathleen Kalthoff mit Collagen und druckgrafischen Arbeiten sowie Britta Bromba mit Collagen und Monotypien vertreten.

Wilhelminenstraße 35. 1. bis 25. 9. Mi-Fr 16-18 Uhr

Galerie Gröschl: Erinnerung an Eberhard Oertel

Dreiecke ragen zerstörerisch spitz in einen metallisch blauen Himmel, der Blick durch Fensterkreuze lässt manches Unheil erahnen: Die Bildwelt von Eberhard Oertel (1937 bis 2019) ist immer thematisch fokussiert. Bedrohungen durch Gewalt sowie die Gefahr, die der Mensch für Natur und Umwelt darstellt, sind ein beherrschendes Thema seiner Kunst, die trotz seines großen inhaltlichen Engagements erstaunlich distanziert daherkommt.

Die vermeintliche Kühle seiner Arbeiten ist einer präzisen, vom Konstruktivismus geprägten Malweise geschuldet, eine feine Pinselführung hinterlässt glatte Oberflächen, an denen alles abzugleiten scheint. Rainer Gröschl zeigt in seiner Galerie eine Werkauswahl aus dem großen Oeuvre des gebürtigen Magdeburgers, der 1958 bis 1962 an der Berliner Hochschule für Bildenden Künste studierte und bis zu seiner Pensionierung als Kunsterzieher in Kiel an der Max-Planck-Schule tätig war.

Holtenauer Str. 59. Bis 18. 9. Fr/Sa 12-19 Uhr So, 15-18 Uhr. Tel. 01725121213

Keramikkünstlerhaus: Face-Lifting für Fassaden

Die Fassaden in Neumünsters Vicelinviertel könnten ein Face-Lifting gut vertragen. Wie das aussehen könnte, darüber haben sich sieben Künstlerinnen und Künstler aus der Region Gedanken gemacht, darunter Brockmann-Preisträger Benjamin Mastaglio (2013) und die mehrfach ausgezeichnete Hamburger Künstlerin Kristin Grothe. Unter dem Titel „wake up - make up“ präsentieren sie ihre großformatigen Entwürfe in einer Ausstellung, die, finanziell unterstützt von der Stadt Neumünster, erstmals in Zusammenarbeit des Keramikkünstlerhauses und dem Polychrom-Verein für Kunst im Öffentlichen Raum realisiert wurde.

Neumünster, Fürsthof 8. Bis 1.September. Mi, 14-17, Do 14-19, Fr 10-12 Uhr und nach tel. Vereinbarung 04321/9016230

Weitere Ausstellungen in Kiel und der Region:

AHRENSBURG Galerie im Marstall: Birgit Brandis: „Schlafende Augen wecken“ (bis 23.10.). Mi 11-17 Uhr.

BISSEE Im gesamten Dorf, auf Koppeln und am Wegesrand: Skulpturensommer 2022 - Objekte von Kunstschaffenden zum Thema „Spiel“ (bis 15.10.). Fr-Do ganztags Uhr.

BÜDELSDORF Kunstwerk Carlshütte: NordArt 2022 - Internationale Kunstausstellung (bis 9.10.). Fr-So 11-19, Di-Do 11-19 Uhr. Vorwerksallee, Tel. 04331/354695

ECKERNFÖRDE Kunsthaus: Gesamtkunstwerke und Farbenzauber von Uwe Svensson. Fr 9-12, 14-18, Mo-Do 9-12, 14-18 Uhr. Amselweg 3, Tel. 04351/83655

EUTIN Landesbibliothek: „Drehort Ostholstein“ (bis 24.9.). Fr 9.30-18, Sa 9.30-13, Di 9.30-18, Mi 9.30-13, Do 9.30-19 Uhr. Schlossplatz 4

FLENSBURG Robbe & Berking-Museum: „Die Geschichte der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft“ (bis 18.9). Fr-So 11-17, Di-Do 11-17 Uhr. Harniskai 13

GARDING Altes Rathaus: „Best of me“ - Ausstellung des FKE (bis 16.10.). Di 10-13, Do 15-18 Uhr.

GRÖMITZ Kloster Cismar: Till Warwas: „Zufall und Wirklichkeit“ (bis 18.9.). Fr-So 11-17, Di-Do 11-17 Uhr. Bäderstraße 42

HOHWACHT Tourist-Information „Hohwacht en PleinAir“, Arbeiten von Jolanta Bernhard und Wiebke Busch (bis Januar). Mo-Fr 9-17 Uhr, Berliner Platz 1

HUSUM Galerie Lüth: Peter F. Piening: Bildobjekte. Fr-So 10-18, Mi/Do 10-18 Uhr. Halebüll, Altendorfer Str. 21, Tel. 04846/456

Galerie Tobien: „Daheim Fernweh - Anastasiya Nesterova, Anja Tchepets“ (bis 1.10.). Fr 9.30-18, Sa 9.30-15, Mo-Fr 9.30-18 Uhr. Neustadt 8-10, Tel. 04841/64800

Speicher: Ton- und Fotoart von Anne Huster (bis 27.8.). Fr/Sa 12.30-17 Uhr. Hafenstr. 17,

ITZEHOE Galerie 11 „Feuerrot“, Werke von Elvira Bach (bis 17.9.). Fr 15-18, Sa 11-14, Do 11-14 Uhr. Breitenburger Str. 1, www.galerie11.de

Wenzel-Hablik-Museum: „Tropenglut und Kakteenbäume. Habliks Reise nach Südamerika“ (bis 6.11.). Fr/Sa 14-17, So 11-17, Di-Do 14-17 Uhr. Reichenstr. 21, Tel. 04821/8886020, www.wenzel-hablik.de

KIEL Atelierhaus im Anscharpark: „100 Gründe“, Imme Feldmann, Birgit Lindemann, Susanne Nothdurft (bis 18.9.). Fr/Sa 15-18, So 12-18 Uhr. Heiligendammer Str. 15, Tel. 0431/30034027, www.atelierhaus-im-anscharpark.de

Brunswiker Pavillon: Nan Schulz: „Die Novotnyorgel - Skulptur und Film“ (bis 11.9.). Fr-So 11-16, Di-Do 10-17 Uhr. Brunswiker Str. 13

Finanzministerium: „Tierisch...“, Kunst der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein (bis 30.9., Ausweis). Fr 9-17, Mo-Do 9-17 Uhr. Düsternbrooker Weg 64,

Förde Sparkasse: „Vom Meer verlegt, 2019-2022“, Ölmalerei, Eitempera und Grafik von Claudia Schewe (bis 26.8.), zu den Öffnungszeiten. Lorentzendamm 28-30,

Freie Kunstschule: Sommerakademie 2022 „Netz Werke“ (bis 28.8.). So 11-14 Uhr. Stadtfeldkamp 30, Tel. 0431/697954

Galerie Brennwald: „Anders schön“, Birgit Borggrebe, Hanna Sass (bis 23.9.). Fr/Sa 15-18, Mi/Do 15-18 Uhr. Hardenbergstraße 20

Gemeindehaus Holtenau: Fotoausstellung „schwarz- und weiß“ der Gruppe Kieler Fotowerk (bis 28.8.). Fr 10-18 Uhr. Kastanienallee 18,

K34-Galerie: Detlef Schlagheck und Freunde: „Was soll der Scheiß“ (bis 6.10.). Di-Do 15-18 Uhr. Jens Jungclaus: „Farbfotografien 2014-2018“ (bis 29.9.), Öffnungszeiten auch nach Absprache. Medusastr. 14, https://k34.org/

Kunstraum B: „Heike Jeschonnek - Familienalbum“ (bis 26.8.). Fr 16-18 Uhr. „Immer der Nase nach und dann links“, Wege und Spuren von Thomas Siemon (1. bis 25.9.). Do 10-18 Uhr. Wilhelminenstr. 35, www.kunstraum-b.de

Landeshaus: „Von den Katzenjammer-Kids bis zur freien Szene - Comic-Kult(ur) aus Schleswig-Holstein“ (bis 28.8.). Fr-So 10-18 Uhr. Düsternbrooker Weg 70,

Landgericht: Bilder von Margit Buß (bis 30.9.). Fr 8-16, Mo-Do 8-16 Uhr. Schützenwall 31

VHS-Kunstschule: „Verwandelte Welt“ 30 Fotografen aus den Fotoforen der Förde VHS (bis 7.10.). Fr 10-18, Mo-Do 10-18 Uhr. Andreas-Gayk-Str. 31,

LABOE Freya-Frahm-Haus: „Inside out“, Cornelia Patz-Nahm, Corinna Kraus-Naujeck, Renate Löding, JanKB (bis 11.9.). Fr/Sa 13-18, So 11-18 Uhr. Strandstr., Tel. 04343/8579

LADELUND KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte, „Der lange Weg“ (bis 4.9.). Fr 10-16, Sa/So 14-16, Di-Do 10-16 Uhr. Raiffeisenstr. 3, Tel. 04666/449

LÜTJENBURG Galerie Richter: Greser Lenz: „Schlimm“ (bis 24.9.). Fr 10-13, 16-18, Sa 11-14, Di-Do 10-13, 16-18 Uhr. Niederstraße 19

LUTTERBEK Galerie im Lutterbeker: Shyan Siow: „Wahrscheinlich war es ... ein Elefant“ (bis 4.9.). Fr-So 17-22, Di-Do 17-22 Uhr. Dorfstr. 11

NEUMÜNSTER Gerisch-Stiftung: „The best things in life aren’t things - Jeppe Hein“ (bis 23.12.). „Zeitgenössische Kunst“. Fr-So 12-18, Mi/Do 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69, Tel. 04321/555120

Keramikkünstlerhaus: „Make up. Wake up - Neue Fassaden für Neumünster“ (bis 1.9.). Fr 10-12, Mi 14-17, Do 14-19 Uhr. Fürsthof 8, Tel. 04321/9016230

RENDSBURG Galerie Müllers: Malerei, Grafik, Skulptur, Künstler der Galerie mit Gästen (bis 28.8.). Fr 10-13, 15-18, Sa/So 10-14 Uhr. An der Marienkirche 4, Tel. 04331/22805

SCHLESWIG Landesarchiv SH: Heinz Reinefarth: „Vom NS-Kriegsverbrecher zum Landtagsabgeordneten“ (bis 31.3.). Fr 8.30-17, Mo-Do 8.30-17 Uhr. Prinzenpalais, Tel. 04621/8618-00

STOLPE Urzeithof: „Schnecken und Meer“, Bilder von Grit Parpart (bis 30.10.). Fr-So 14-18, Mi/Do 14-18 Uhr. Am Pfeifenkopf 9

STRANDE Weberkate: „Am Meer: Á la mer baltique - Ute Feldmann-Kopp“, Acrylmalerei, Multiples, Serielle Unikate (bis 28.8.). Fr-So 15-18 Uhr. Dänischenhagener Str. 7

STRUXDORF Kunstverein Weltkunst Angeln: „Selv | Self | Selbst“ - Jubiläums-Gruppenausstellung (bis 28.8.). Sa 15-18, So 11-15 Uhr. Bellig 4

TRITTAU Trittauer Wassermühle: Clara Lena Langenbach: „I was here“ (bis 25.9.). Sa/So 11-17 Uhr. Am Mühlenteich 3, Tel. 04154/807919, www.galerie-wassermuehle-trittau.de