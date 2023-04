﻿Kathy Kelly: „Ich bin keine Musikerin der leichten Kost“

Kathy Kelly ist der drittälteste Spross der Kelly Family. Seit 2001 ist die 60-jährige Sängerin auch solo aktiv. Oder wie 2021 auch im Duo mit dem Opernsänger Jay Alexander auf dem Album „Unter einem Himmel (Just One Sky)“. Am 22. April präsentieren beide es beim Konzert in der Kieler Petruskirche.

Kiel. Geboren wurde die Idee für das Duo auf der Party zum 50. Geburtstag des Mode-Designers Harald Glööckler. Bei einem gemeinsamen Ständchen entdeckten Kathy Kelly und Jay Alexander, wie gut ihre Gesangsstimmen harmonieren.

Es gibt bei der Kelly Family seit jeher kaum Berührungsängste, was musikalische Genres betrifft. Rührt das daher, dass die Familie so polyglott und weit gereist ist?

Kathy Kelly: Ja, das hat einen Einfluss. Aber auch, dass wir offen sind für alles. Mein Vater hat Musik geliebt und diese Leidenschaft weitergegeben. Bei zwölf Geschwistern gibt’s immer einen, der mag Heavy Metal, einer mag Rap, der mag Soul, der mag Jazz. Es gibt Sachen, die man nicht machen kann. Ich würde nie schön Chinesisch singen, da würde ich mich gar nicht rantrauen. Oder arabische Musik.

Gibt es bei Ihnen explizite Vorlieben?

Ich mag keinen Pop. Ich bin keine Musikerin der leichten Kost. Ich mag eher Sachen, die eine tiefgründige Bedeutung haben. Latino-Pop schon, weil man dazu gut tanzen kann, ich liebe das Tanzen. Ich mag auch Helene Fischer, aber ich würde keine CD von ihr kaufen. Ich mag gute Stimmen, egal welches Genre.

Aber Ihr Album „Wer lacht überlebt“ von 2019 tendiert doch klar zum Pop, eher noch zum Schlager. Oder nicht?

Kathy Kelly: „Meine Stimme kann keinen Pop“

Ich meinte, meine Stimme kann keinen Pop. Ich habe keine leichte Stimme, also kann ich keinen Pop.

„Wer lacht überlebt“ kam auf Platz 24, Ihr Album „My First Classic“ von 2021 schaffte es nicht in die deutschen Charts. Frustriert Sie das?

Mit „My First Classic“ hatte ich einen dritten Platz in den Klassik-Charts. Eine Super-Platzierung. Aber ich muss nichts beweisen. Ich bin da nicht in einem Wettbewerb, sondern eine Künstlerin, die ihrer Leidenschaft nachgeht. Mir ist da das Handwerk wichtig.

Auch der Opernsänger Jay Alexander, mit dem Sie 2021 das Album „Unter einem Himmel“ (Just One Sky) rausgebracht haben und mit dem Sie auf Ihrer Duo-Tour nach Kiel kommen, ist in unterschiedlichen Genres unterwegs. Gute Voraussetzung für ein harmonisierendes Duo.

Kathy Kelly: „Es ist ganz schwierig, zwischen den Genres zu switchen“

Es ist ganz schwierig, zwischen den Genres zu switchen. Wir haben beide ein sehr breites Spektrum in unseren Stimmen. Der Zusammenklang passt sehr gut, das ist außergewöhnlich. Jay Alexander hat sich für eine Weile von Marc Marshall getrennt und auch klassische CDs rausgebracht. Der wusste aber gar nicht, dass ich auch mit klassischer Musik unterwegs bin.

Dass Sie beide beruflich zusammenkamen, soll etwas mit dem Mode-Designer Harald Glööckler zu tun haben ...

Eine Kollegin von mir, Ehefrau von einem Ex-Opernsänger, kam mit einer CD: Ich müsse mal mit Marshall & Alexander singen oder mit Jay. Das war 2001, am Anfang meiner Ausbildung zur klassischen Sängerin. Zu seinem 50. Geburtstag war ich bei Harald Glööckler nach Hause eingeladen in der Nähe von Mannheim, und da war auch Jay, ein guter Freund von ihm. Ich wurde gefragt, ob ich ein paar Lieder singe. Habe ich auch gemacht. Und dann hat Jay gefragt: Sollen wir für ihn nicht zusammen singen? Wir haben einfach geguckt, welche Lieder wir beide kennen – wie „Hallelujah“ von Leonard Cohen, das auch auf unserem Album ist. Und haben gemerkt: Aha, die Stimmen passen super!

Der Titelsong und weitere auf dem Album sind religiös geprägt, die Konzerte finden in Kirchen statt. Was bedeutet Ihnen Ihr Glaube?

Kathy Kelly: „Der Glaube hat mir einen Riesenhalt gegeben“

Dieser tiefgründige Glaube hat mir immer einen Riesenhalt gegeben in den schwersten Momenten meines Lebens. Er ist eher bodenständig, und über diesen Anker bin ich sehr, sehr froh. Früher habe ich mehr gebetet, aber ich muss zugeben, wenn es mir schlecht geht, gehe ich noch immer auf die Knie.

Auf dem Album mit Jay Alexander gibt’s ein Stück mit dem Titel „Jedes Lied ist ein Gebet“. Kann man das wirklich so verallgemeinern? Da gibt’s ja schon so einige, die nicht gerade für Nächstenliebe werben ...

Es ist ein bisschen romantisierend, das stimmt.

Im August 2020 haben Sie bei der TV-Show „Promi Big Brother“ mitgemacht. Das hat mich gewundert.

Warum wundert Sie das?

Ist nicht gerade Qualitätsfernsehen, oder?

Kathy Kelly: Shows wie „Promi Big Brother“ sind die „Königsklasse“

Die ganze Branche lebt immer von Image, Image, Image. Aber in so eine Reality-Show reinzugehen, verlangt sehr viel Mut. Mich fasziniert an solchen Formaten: Entweder du hast dich unter Kontrolle und bist im Reinen mit dir oder nicht. Take me or leave me! Du kannst dich nicht tagelang verstellen in so einem Format. Jeden Tag fünf Stunden live auf Sendung. Es ist die Königsklasse.

Würden Sie auch ins RTL-Dschungelcamp gehen?

Nein, das würde ich nicht machen.

Konzert am Sonnabend, 22. April, 19.30 Uhr, Petruskirche, Kiel