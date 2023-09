﻿Santiano segeln auf ihrem neuen Album nach „Doggerland“

„Doggerland“ hat die Shanty-Rock-Band Santiano ihr neues Album getauft. Darauf schlagen sie auch eine Brücke vom menschlichen Hochmut der Steinzeit in die heutige Zeit. Am Dienstag präsentierten Santiano die neuen Songs in Glücksburg und nahmen sich zuvor Zeit für ein Interview mit KN-Online.

Glücksburg. „Ein kleines Tentakel in die Gegenwart“ nennt Björn Both, Frontmann Santiano, deren neues Album „Doggerland“. Das achte Album der erfolgreichen Shanty-Rock-Band erscheint am 6. Oktober. Am Dienstag wurde die Veröffentlichung schon mal vorgefeiert – traditionell in Glücksburg. „Der Hochmut der Menschen spielt eine Rolle bei ’Doggerland’“, erklärt Both, „und wir leben in genau so einer Zeit.“