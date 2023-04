Der Schatzgräber: Kiels prägender Operndramaturg Andreas K. W. Meyer gestorben

Sein programmatischer, ästhetischer und intellektueller Einfluss auf die Ära Kirsten Harms an den Opern Kiel und Berlin war enorm. Ab 2013 setzte er sein Wirken für vergessenes Musiktheater als Operndirektor in Köln fort. Jetzt ist Andreas K. W. Meyer dort überraschend gestorben.

Kiel. „Wie man die Geschichte erzählt“ titelte Andreas K. W. Meyer im Jahr 2003 sein Buch-Resümee zu 45 von 63 Opernproduktionen, die er als Leitender Musikdramaturg und ab 2002 als Chefdramaturg Musik und Stellvertreter von Opernintendantin Kirsten Harms am Theater Kiel angeschoben hatte.

Am Karsonnabend ist die prägende „Graue Eminenz“ der Ära Harms in Kiel und an der Deutschen Oper Berlin überraschend in Köln an Herzversagen gestorben – als dort seit 2013 amtierender Operndirektor. Die Musikwelt verliert damit einen unermüdlichen Kämpfer für bedeutende Musiktheaterwerke, die es nicht in den üblichen Repertoire-Kanon geschafft haben oder gänzlich vergessen wurden.

Opernhaus Kiel, Deutsche Oper Berlin, Oper Köln: Andreas K. W. Meyer war der Schatzgräber der Opernwelt

Der ungeheuer belesene Komponist, Musikwissenschaftler, Regisseur und Librettist, 1958 in Bielefeld geboren, war schon 1993 von Intendant Peter Dannenberg als Dramaturg in die Oper Kiel geholt worden. Neben der international beachteten, weil anschaulich aus den dramaturgischen Kern-Gedanken Richard Wagners entwickelten „Ring“-Inszenierung (1997 bis 2000) prägte „das AKW“ diverse Ausgrabungen am Kleinen Kiel und begleitete mit großem Einfluss die kühnen und entsprechend umstrittenen Regiearbeiten von Katja Czellnik, Markus Bothe, Igor Folwill, Alexander von Pfeil sowie natürlich die 14 Produktionen von Kirsten Harms.

Beeindruckend ist die Liste der Werke, die Andreas K. W. Meyer in seiner Kieler Zeit dem Vergessen entrissen hat: etwa Franco Alfanos „Cyrano de Bergerac“, Frederick Delius „The Magic Fountain“, Alberto Franchettis „Cristoforo Colombo“, Gian Francesco Malipieros „I cappricci di Callot“, Emil Nikolaus von Rezniceks „Donna Diana“ oder Max von Schillings „Mona Lisa“.

Für die Uraufführung von Wilfried Hillers „Der Rattenfänger“ schrieb Meyer 1998 das Libretto. Besondere Beachtung fand der Franz-Schreker-Zyklus mit „Flammen“, „Christophorus“ und „Das Spielwerk und die Prinzessin“. Bedeutend auch die Beiträge zu Richard Strauss mit „Die Frau ohne Schatten“ oder „Die Liebe der Danae“. Den intellektuellen Anteil Meyers an diesen Produktionen darf man als essenziell einschätzen.