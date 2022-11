﻿Schauspiel Kiel: Wie „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ vom Fernsehen auf die Bühne kommt

Im Fernsehen lief die Tragikomödie „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ 2021. Jetzt kommt die Geschichte um den Fliesenverkäufer Lothar Kellermann, der todkrank ins Hospiz geht – und wegen Fehldiagnose zurück ins Leben katapultiert wird, am Kieler Schauspiel auf die Bühne. Die Titelrolle spielt Werner Klockow.

Eingespieltes Team: Regisseur Volker Schmaloer (li.) und Hauptdarsteller Werner Klockow arbeiteten schon 2018 am Kieler Schauspiel zusammen.

Kiel. Es brauchte etwas mehr Vorbereitung als gewöhnlich für das Stück „Ruhe! Hier stirbt Lothar“. Werner Klockow ist dafür nach Bad Oldesloe ins Hospiz gefahren, hat Fragen gestellt nach dem Alltag, wollte wissen, etwa ob man dort rauchen darf („Natürlich – am Ende des Lebenswegs darf man alles“). Und hat versucht herauszufinden, wie sich das anfühlt, das Ende des Lebens.

Klockow spielt die Titelrolle am Kieler Schauspiel, in der Regie von Volker Schmaloer. Einen Mann nach der Mitte des Lebens, dessen Sozialleben auf den Hund und die marokkanischen Fliesen geschrumpft ist, mit denen er handelt. Bis er eines Tages die Diagnose erhält: unheilbar krank.

Hospiz-Stück „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ am Kieler Schauspiel

„Ich habe Respekt mitgenommen“, sagt der Schauspieler über den Hospizbesuch und fügt hinzu: „Aber der Tod ist ja nicht das Schlimmste für Lothar. Ans Eingemachte geht es erst, als er ins Leben zurück muss.“ Die Diagnose hat sich als falsch entpuppt, eine Verwechslung – bloß, dass sich der Eigenbrötler da bereits all seiner Besitztümer entledigt und im Hospiz eingerichtet hat. Und in die Mitpatientin Rosa (Yvonne Ruprecht) verliebt, und in ihren radikalen Sarkasmus, mit dem sie den Tod fürs Erste kleinkriegt.

Auch Regisseur Volker Schmaloer, der das Stück von Ruth Toma in Kiel nach dem gleichnamigen, mit Jens Harzer und Corinna Harfouch starbesetzten, Fernsehspiel (2021) erarbeitet, legt den Fokus auf die Wandlung des Helden. „Der Saulus-Paulus-Effekt ist wichtig“, sagt er, „aber er wäre nicht möglich ohne diese unverhoffte späte Liebesgeschichte, die ihn auf den letzten Metern umkrempelt.“

„Das ist die eigentliche Herausforderung“, sagt Klockow, „wie der Stinkstiefel als netter Mensch da herauskommt.“ Ein bisschen erinnert ihn Lothar an Ebenezer Scrooge, den unbarmherzigen Misanthropen in Charles Dickens‘ Weihnachtsgeschichte, der in der Weihnachtsnacht seine Läuterung durch eine Reihe von Geistererscheinungen erfährt.

Schauspieler Werner Klockow schätzt Gegenwartsdramen

Und schließlich mag der Schauspieler auch das „milde Autistische“ der Figur, der oft gar nicht klar ist, wie sie auf ihr Gegenüber wirkt. „Man sucht ja immer nach Schnittmengen mit sich selbst“, schmunzelt der Schauspieler. Das erklärt ein wenig auch sein Faible für Gegenwartsdramen: „Es braucht weniger Übersetzung, um eine Figur zu fassen zu kriegen – bei Shakespeare müssen dafür viel mehr Zahnräder ineinander greifen.“

Regisseur wie Hauptdarsteller schätzen das optimistische Menschenbild des Stücks. „Es ist ein bisschen wie im Weihnachtsmärchen“, sind sich beide einig, „allerdings mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors.“ Der hilft gegen die Ausweglosigkeit, ähnlich wie in Florian Zellers tragikomischer Alzheimer-Farce „Vater“, die Schmaloer und Klockow 2018 in Kiel auf die Bühne brachten.

Auch das Konkrete, Wirklichkeitsnahe der Figuren schätzt Volker Schmaloer an Tomas Stück: „Da gibt es mit Ausnahme der Ärztin kaum eine, die nur über ihre Funktion definiert ist.“ Selbst in Nebenfiguren wie Lothars Tochter, deren Verlobtem und dem ehemaligen Angestellten entdeckt er persönliche Züge.

„Ruhe! Hier stirbt Lothar“: Vom Fernsehen auf die Bühne

Dass die Geschichte ihren Ursprung im Film hat, hat bei der Konzeptionierung schon eine Rolle gespielt. Die dort üblichen Schnitte oder Blenden im Theater einfach nachzuahmen, kam für Schmaloer nicht in Frage. „Mir war es wichtig, dafür auf der Bühne eine andere Form von Geschwindigkeit zu finden“, sagt er. „Film bildet die Realität ziemlich direkt ab — das Theater aber hat ein anderes Zeichensystem.“

So soll auch der Bühnenraum eher als Andeutung von Hospiz, Park, Friedhof erkennbar werden, von Ausstatter Michael Lindner mit wenigen Versatzstücken auf die Drehbühne gebaut. „Der Film erzählt eine sehr individuelle Geschichte“, sagt Schmaloer, „im Theater aber erhält sie dadurch eine universelle Dimension.“

Premiere am 2. Dezember, 20 Uhr, Schauspielhaus Kiel. www.theater-kiel.de, Restkarten unter Tel. 0431/901901