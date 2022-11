﻿Schauspieler Nikolaus Okonkwo über Sprache, Löwen und das Theater Kiel

Das Fernsehen gehört zu den festen Größen in der Biografie von Nikolaus Okonkwo, darunter auch ein Kurzauftritt in der Serie „Rote Rosen“, in der auch seine Frau Cheryl Shepard spielte. Seit dieser Spielzeit aber ist der Schauspieler als festes Ensemble-Mitglied am Kieler Schauspiel engagiert. Ein Gespräch über Sprache, Rassismus und die Rolle des Löwen in „Reineke Fuchs“.

Kiel. In Sachen Goethe kann man Nikolaus Okonkwo nichts vormachen. „Der ist geradezu mein Zuhause“, sagt der Schauspieler und lacht. „Als Waldorfschüler, der ich in Rendsburg war, kam man daran ohnehin nicht vorbei.“ Aber er kann dem Dichterfürsten auch einiges abgewinnen: die Kraft der Sprache, das Doppelbödige. So wie in der Fabel vom „Reineke Fuchs“, in der Nikolaus Okonkwo in der Rolle des Löwen jetzt seinen Einstand als neues Ensemble-Mitglied im Kieler Schauspielhaus gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er hat 2012 in „Rote Rosen“ gespielt, der ersten deutschen Telenovela, die seit 2006 läuft und läuft. Er ist in der Serie „Soko Köln“ zu sehen, im Kieler „Tatort“ („Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“) und in der ZDF-Familienserie „Frühling“.

Die Sprache ist dem Schauspieler Okonkwo wichtig

Im Fernsehen ist Nikolaus Okonkwo regelmäßiger Gast. Hier mit Simone Thomalla in der Familienserie „Frühling“. © Quelle: Andreas Tams/ZDF

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am liebsten aber steht er auf der Bühne. „Mit dem Theater bin ich verheiratet“, sagt er schmunzelnd. Nachdem er nach dem Abitur erstmal zum jüngsten Eurythmie-Lehrer Deutschlands ausgebildet worden war, zog es ihn bald weiter zur Sprechbühne und ersten Auftritten am Landestheater Rendsburg. „Ich komme von der Sprache her“, sagt der 59-Jährige. „Ich war damals der einzige Schwarze an meiner Schule. Und um dazuzugehören, habe ich sehr meine Sprache entwickelt. Das Deutsche ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen.“

Für den Jugendlichen in Rendsburg, wo er seit 1969 aufwuchs, war der wöchentliche Theaterbesuch Pflicht, dazu hatten es dem Jungen die Sprechplatten der Eltern angetan: „Will Quadflieg und Gerhard Westphal habe ich damals schon nachgemacht“, erinnert er sich, „ihre Sprechkultur hat mich einfach fasziniert.“

Lesen Sie auch

Nach dem Schauspielstudium in Stuttgart und dem ersten Festengagement am Saarländischen Staatstheater hat er vom Schauspiel in Freiburg, Essen und Leipzig bis zum Renaissance Theater Berlin fast überall Station gemacht. Und nebenbei seit 1998 auch an der Filmakademie Baden-Württemberg unterrichtet.

Zu Hause in Rendsburg: Okonkwo und Ehefrau Cheryl Shepard

„Ich spiele ja nahezu alle Rollen gern“, sagt Okonkwo – und kam im Theater in der Josefstadt in Wien, wo er von 2006 bis 2016 als fester Gast spielte, fast an seine Grenzen. Er hat in Neil LaButes Othello-Adaption gespielt, in „Ziemlich beste Freunde“. Irgendwann hatte er genug davon, immer den Schwarzen zu spielen. „Ich wollte endlich mal in einem Klassiker auf der Bühne stehen.“ Was folgte, war ein Lehrstück in Sachen Rassismus, bevor er in Gerhart Hauptmanns „Vor Sonnenuntergang“ den Dr. Hanefeld übernahm: „Ein richtig fieser Kerl ...“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne: Nikolaus Okonkwo und Ehefrau Cheryl Shepard 2021 in „Gift“. © Quelle: Henrik Matzen

„Die Dinge bewegen sich“, sagt er heute, „und je mehr darüber gesprochen wird, desto weniger muss ich selbst darüber nachdenken.“ Fast muss er darüber lachen, dass die Idee, den besten Freund des „Bergdoktors“ zu spielen, einst an seiner Hautfarbe scheiterte: „Heutzutage kann ein Schwarzer auch mal wie ich jetzt im ARD-Film „Der Luchs“ den Hausarzt spielen.“

Seit zwei Jahren lebt Okonkwo, der in Rendsburg aufgewachsen ist, mit seiner Frau, der viel beschäftigten Fernsehschauspielerin Cheryl Shepard („In aller Freundschaft“, „Rote Rosen“) und den mittlerweile schon fast flügge gewordenen Kindern wieder in Rendsburg. Sie haben das Lieblingshaus von Okonkwos Mutter gekauft. „Für Film und Fernsehen ist es egal, wo man lebt“, sagt der Schauspieler, „man muss sowieso reisen.“ Das gilt im Moment vor allem für Cheryl Shepard, die gerade für das ZDF „Rosamunde Pilcher“ dreht.

Okonkwo fühlt sich der Sprache im Norden näher

In Rendsburg hat das Ehepaar 2021 auch zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne gestanden – im Landestheater mit dem Ehedrama „Gift“. Okonkwo ist froh, zurück im Norden zu sein, fühlt sich der Sprache näher, wenn er „so richtig norddeutschen Slang“ hört. Und er schätzt die Energie des Ensembles am Kieler Schauspiel, mag die Intensität der Probenarbeit zu „Reineke Fuchs“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ein Tier zu spielen, das ist nochmal besonders“, sagt er, „weil sie soviel über uns Menschen erzählen.“ So wie der Löwe, in dem Okonkwo den berechnenden Machtpolitiker ebenso entdeckt hat wie eine kindlich-naiv anmutende Gier. „Der lässt für Gold und Schätze alles stehen und liegen“, sagt Okonkwo, „und ihn zwischen diesen Polen zu tanzen, das ist die Herausforderung.“

Premiere, 11. November, 20 Uhr, Schauspielhaus Kiel (ausverkauft). www.theater-kiel.de, Karten für weitere Vorstellungen unter Tel. 0431/901901