﻿„Außer Kontrolle“ im Schauspielhaus Kiel: Rasantes Wechselspiel feierte Premiere

Kiel. Glencheck-Anzüge, alle möglichen Betrügereien und der typisch britische "dead pan"-Humor sind die Hauptzutaten dieses zackigen Theaterabends: "Außer Kontrolle", ein Stück aus der Feder von Ray Cooney, sollte am Kieler Schauspielhaus eigentlich schon zu Jahresbeginn Premiere feiern, doch Corona machte der Inszenierung einen Strich durch die Rechnung. Knapp zehn Monate später nun öffnete sich der (metaphorische) Vorhang endlich – und das Warten hat sich gelohnt.

Eigentlich will Staatsminister Richard Willey mit seiner Geliebten eine heiße Nacht im Westminster Hotel verbringen, während seine Frau ihn im Parlament wähnt, doch alles kommt wie so oft ganz anders als geplant. Nicht genug, dass seine Affäre die Sekretärin des Oppositionsführers ist, nein, dann hängt auch noch eine Leiche im Fenster des Zimmers und schließlich geht sogar im House of Commons alles drunter und drüber, weil Willey die Debatte schwänzt. Für seine Chaos-Komödien ist Cooney vor allem in Frankreich und England berühmt. Regisseur Siegfried Bühr beweist erneut am Kieler Schauspiel sein komödiantisches Gespür und verhindert mit seiner stringenten Inszenierung das Abrutschen des rasanten Wechselspiels ins Hektisch-Verwirrende.

„Außer Kontrolle“ in Kiel: Rasante Handlung, große Lügengebäude

Nach einer vergleichsweise leisen und langsamen Einführung in die Grundproblematik, zieht die Geschichte nach gut 30 Minuten das Tempo an und das Stück purzelt immer rasanter von einer Handlungswindung in die nächste. Um sein heimliches Rendezvous nicht zu enttarnen, verstrickt Willey sich und seinen zur Hilfe gerufenen Sekretär George Pigden in immer dramatischere Lügengebäude. Für jede neue Rolle, die an eine der Öffnungen von Suite 648 klopft, muss es um einen weiteren Stützpfeiler aus hanebüchenen Erklärungen ergänzt werden. Als dann auch noch die vermeintliche Leiche wieder zum Leben erwacht, wird es richtig verrückt.

Da wird auch mal unter die Gürtellinie geschossen oder, um es genau zu nehmen, unter der Gürtellinie gekuschelt. Sticheleien in Richtung Politik, die zwar zeitlos sind, sich aber bei der derzeitigen Lage in England irgendwie besonders schadenfroh anfühlen (“Ich gehe jetzt schnell ins Parlament, werfe der Opposition ein paar Beleidigungen an den Kopf und bin in 10 Minuten zurück“), dazu ein Hauch Slapstick – fertig ist die Mischung für ein erquickliches Theatererlebnis. Das Premierenpublikum lohnte es mit viel Lachen und einigem Szenenapplaus, obgleich das Haus am Donnerstagabend nicht ganz ausverkauft war.

Premiere im Schauspielhaus: Ein Mix aus Damals und Heute

Die Bühne mutet mit Art-Deco-Tapete und in senffarbenen Damast gehüllter Sitzgruppe eher altmodisch an. Aus dem historischen Wandradio allerdings berichtet eine Stimme über die aktuellen Entwicklungen der britischen Politik, die Rede ist von Premierminister Rishi Sunak. Jane Worthington, die verhinderte Affäre von Richard Willey, ist folgerichtig die Sekretärin von Labour-Chef und Oppositionsführer Keir Starmer.

Großartig herrisch ist Immanuel Humm als Richard Willey, etwas steif, aber patent die Jane Worthington (Eva Kewer). Besonders heraus ragt George Pigden (Tristan Steeg, Doppelbesetzung mit Marius Borghoff), dessen Wandlung vom schüchternen Sekretär zum aus der Not geborenen Frauenverführer und Leichen-Beseitiger Steeg mit viel Kraft und Spielfreude auf die Bühne bringt. Aber auch der Rest des Ensembles (Zacharias Preen, Felix Zimmer, Tony Marossek, Claudia Friebel, Yvonne Ruprecht) überzeugt. Insgesamt ein kurzweiliger, zackiger und vor allem lustiger Abend.

Vorstellungen im Schauspielhaus Kiel: 13. November (ausverkauft), 25. November, 22. Dezember (20 Uhr, Restkarten), 26. Dezember (18 Uhr), 31. Dezember (16 Uhr). www.theater-kiel.de, Kartentel. 0431/901901.