﻿Schauspielhaus Kiel: Stehende Ovationen für Dirk Schäfers Spurensuche

Stehende Ovationen gab es am Sonntag im Schauspielhaus für Dirk Schäfer und seinen hervorragenden Musiker. In seinem Stück „Der Tod und ein Mädchen“ spürt der Schauspieler und Sänger dem Schicksal einer Verwandten nach, die als 15-Jährige dem NS-Euthanasieprogramm zum Opfer fiel.

Kiel. Das rhythmische Tamtam dumpfer Trommelschläge erfüllt den Saal, vom Schnürboden senkt sich ein Wald aus dicken Seilen auf den Protagonisten, der wie ein Schatten bewegungslos im bläulichen Gegenlicht verharrt. Bald setzen Akkordeon, Bass und Piano ein und verstärken das stille Bild mit einer melancholischen Melodie.

Atmosphärisch ist dieser Auftakt zu Dirk Schäfers umjubeltem Soloauftritt im Schauspielhaus. Mit dem Stück „Der Tod und ein Mädchen“ begibt sich der Schauspieler und Sänger auf musikalische Spurensuche nach einer Verwandten, die aufgrund ihrer körperlichen Behinderung 1943 im Rahmen des NS-Euthanasieprogramms getötet wurde.

Poetisch-atmosphärisch: Dirk Schäfers Spurensuche nach einer 1943 getöteten Verwandten

Der Moment zum Innehalten wird schnell aufgebrochen durch einen Tempo- und Stimmungswechsel, eingeleitet durch schrille, jazzige Klänge. „Es war einmal ein sehr kleines Dorf“, beginnt Schäfer seine Erzählung, die zunächst von einer heilen Welt irgendwo im Böhmischen handelt. Mit weltumarmend weit geöffneten Armen wirbelt er über die Bühne, durchmisst mit raumgreifenden Schritten das Dickicht aus Tauen, das jetzt ein paradiesisch intakter Wald ist (Ausstattung: Christine Hielscher).

Ganz in der Nähe ist das Kind geboren als Jüngste von vier Geschwistern – in der Erinnerung der Verwandten fast vergessen. „Da war noch ein Mädchen, die war geistig behindert. Sie ist getötet worden, hat wohl eine Spritze bekommen“, hatte die Mutter einmal berichtet. Ihren Namen kannte sie nicht.

Mit seiner berührenden, gemeinsam mit Ellen Dorn behutsam bis furios eingerichteten Inszenierung hat Schäfer der sinnlos Ermordeten, die nur 15 Jahre alt werden durfte, Namen und Stimme zurückgegeben. In poetischen Texten zeichnet er das Bild von einem Mädchen, das vielleicht gerne die Wälder durchstreift hätte, gerne tanzen gegangen wäre, wäre sie nicht von Geburt an gelähmt gewesen. War sie eine Zumutung für die Familie? Vor allem für den Großvater, der in der Partei war?

„Schwesterlein, lass uns nach Hause gehen …“ Bruchstückhaft und in verschiedenen Verschleifungen intoniert Schäfer mit seiner wunderbaren Chanson-Stimme das Volkslied zu der Melodie von Johannes Brahms und lässt in den entstehenden Leerstellen Raum für eigene Gedanken. Dazu treibt und drängt immer wieder die Musik (Komposition und musikalische Leitung: Ferdinand von Seebach), getragen von Piano (von Seebach), Bass (Wolfram Nerlich), Akkordeon (Vassily Dück) und einer sensationellen Angela Frontera am Schlagzeug, die in einer kleinen, anrührenden Szene traumverloren in die Rolle der Ermordeten schlüpft.

Schäfer rezitiert, spielt und singt sich die Seele aus dem Leib – am Ende mit hoher Kopfstimme in einem religiös anmutenden Choral. „Ich weiß deinen Namen. Du bist Maria“, sagt er irgendwann. Gänsehaut und stehende Ovationen.