In Joe Schittinos sinfonischer Ballade „Alma“ für Klarinette, Akkordeon und Orchester muss Porträtkünstler Omer Meir Wellber das Schleswig-Holstein Festival Orchestra hinter seinem Rücken leiten, da er zugleich Akkordeonsolist ist. Brahms und Ben-Haim aber dirigiert er in Flensburg natürlich, wie üblich, Auge in Auge.

Flensburg. Es sind die gleichen jungen Menschen aus aller Welt, denen man kürzlich in Neumünsters Holstenhalle zujubelte. Auch in Flensburg ernten sie am Freitag heftigen Dank für ihr Spiel. Und doch ist vieles anders. Geleitet wird das Schleswig-Holstein Festival Orchestra jetzt vom 41-jährigen Israeli Omer Meir Wellber, dem diesjährigen Porträtkünstler des SHMF, einem musikalischen Allrounder (Dirigent, Akkordeonist, Pianist, Komponist). Dirigierend und als Akkordeonsolist ist er im gut besuchten Deutschen Haus in einem spannenden Programm aktiv.

Interpretatorisch hinterlässt Paul Ben-Haims 1. Symphonie wohl den stärksten Eindruck. Sie entstand Ende der 1930er Jahre für das aus geflüchteten jüdischen Musikern neu gegründete „Palästinensische Symphonie-Orchester“ (heute: Israel Philharmonic Orchestra). Auch Ben-Haim, als Paul Frankenburger in München geboren, floh 1933 vor den Nazis nach Tel Aviv und wurde zu einem Gründervater moderner israelischer Kunstmusik. Wirkungsvoll ist seine Erste, verarbeitet Schreckenserfahrungen und richtet zugleich den Blick nach vorn. Grotesk-bedrohliche rhythmische Zuckungen und Marschformeln führen zu dissonanten Klangballungen. Melancholische Melodik speist sich aus jüdisch-arabischem Fundus. Hymnische Aufwallungen grenzen an Breitwand-Filmsound.

Bei Brahms bleibt das Spiel in lauten Bereichen teilweise pauschal

Das von Wellber oft mit energisch-großen Gesten geleitete Orchester punktet mit expressiven Einzelleistungen und Tuttiwucht. In Brahms‘ Doppelkonzert kann der Dirigent kantige Klangblöcke und leiseste Klangintimitäten modellieren. Doch gerade bei Brahms bleibt das Spiel in lauten Bereichen teilweise pauschal, und vor allem im Finale fehlt die letzte rhythmische Präzision im konzertanten Trialog mit dem solistischen Doppel. Dessen Partien übernehmen feinfühlig-markant Veronika Eberle mit glänzend-mühelosen Violinton und Steven Isserlis, bei dessen eröffnendem Cellorezitativ man den Atem anhält, der danach indes alles tun muss, um sich gegen das Orchester voll zu behaupten.

Gelegentlich wehen musikalische Erinnerungsfetzen

Ein ganz anderes „Doppelkonzert“ ist die Sinfonische Ballade „Alma“ für Klarinette, Akkordeon und Orchester des Italieners Joe Schittino. Sie erinnert an die jüdische Wiener Geigerin Alma Rosé und das Mädchenorchester von Auschwitz. Der fabelhafte italienische Klarinettist Alessio Vicario und Wellber mit eindringlichem Akkordeonspiel bilden ein vorzügliches Solistenduo. Dessen aufwärtsstrebende kadenzhafte Anläufe werden durch feine Geigen- und Cello-Soli aus dem Orchester bereichert, das aber auch düstere Zuspitzungen inszeniert. Gelegentlich wehen musikalische Erinnerungsfetzen guter alter Wiener Kaffeehauszeiten sehnsuchtsträchtig herüber. Auch hier und in der Zugabe (Piazzollas „Oblivion“ in Wellbers anrührendem Akkordeon-Dialog mit den Orchesterstreichern) hat der Abend starke Momente.