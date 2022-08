Nach zwei Jahren Covidpause konnte der Schleswig-Holstein Festivalchor wieder singen: In der Christkirche Rendsburg erklang unter Leitung von Chordirektor Nicolas Fink „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms in Heinrich Poos‘ Fassung mit zwei Klavieren und Pauken. Die eindrucksvolle Wiedergabe fand viel Beifall.

Rendsburg. Konzertkritik ist ja auch musikalische Verbraucheraufklärung. So sei bezüglich des eindrucksvollen SHMF-Konzerts mit dem Schleswig-Holstein Festivalchor in der Christkirche Rendsburg eine Vorbemerkung zur Präzisierung und Ergänzung des Programmheftes gestattet.

Johannes Brahms hat von seinem „Deutschen Requiem“ drei eigene Fassungen geschaffen. Neben der Hauptgestalt für Gesang und Orchester erstellte er einen pianistisch anspruchsvollen Klavierauszug, bei dem die Orchesterpartie zum zweihändigen Klaviersatz verschlankt wird und der oft zum Einstudieren des Werkes dient.

Leichter spielbar ist Brahmsʼ ebenso reizvolles Arrangement für Klavier zu vier Händen. Es umfasst Gesang und Orchester und ermöglichte – vor der Erfindung von Schallplatte, Radio und moderneren Medien – das häusliche Hören des Werkes, sofern man klavierspielfähig und zu zweit war.

Unter etlichen Fremdbearbeitungen – etwa mit Orgel- oder Kammerorchester – ist die Fassung des 2020 verstorbenen Komponisten Heinrich Poos für Soli, Chor, zwei Klaviere und Pauken besonders apart (wobei Pauken- und Gesangspartien originaler Brahms sind).

Gegensatz zwischen gemessener Zeit und Zeitlosigkeit

Nachdem die Orchestergestalt im SHMF-„Brahmsjahr“ 2022 bereits in Hamburg erklang, wurde nun die Poos-Fassung vom Festivalchor „ambitionierter Sängerinnen und Sänger mit geschulten Stimmen“ unter Leitung von Chordirektor Nicolas Fink in Rendsburg aufgeführt (wie zuvor schon in Lüneburg) und stark gefeiert.

Sehr vieles überzeugte bei der von Fink zeichenklar-energisch geleiteten Wiedergabe. Neuralgische Punkte mancher Requiem-Aufführungen waren aufgrund der emotionalen (Musizier-)Intelligenz Finks und des Chores gegenstandslos: So wurde zu Beginn des Werkes der erste Choreinsatz nach den regelmäßigen Bassimpulsen der Einleitungstakte nicht gefühlig überdehnt, sondern ganz zwanglos der Gegensatz zwischen gemessener Zeit und zeitbewusster Zeitlosigkeit klargestellt. Steigerung und allmähliches Verklingen waren im 2. Satz eindrucksvoll gestaffelt. Auch das geradezu witzig komponierte unaufhaltbare Ticken der Unendlichkeits-Uhr beim letzten „die loben dich immerdar“ des 4. Satzes wurde beim Wort genommen und nicht ritardandosüchtig aufgeweicht.

Chor sang mit Kraft und Konzentration

Der Chor war mit Leidenschaft – und hörbarer Freude, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder singen zu können – am Werk, fand im Verlauf des 1. Satzes zu hoher Klanghomogenität und hatte noch für den letzten Satz genügend Kraft und Konzentration parat. In puncto Textverständlichkeit wäre allerdings ein Plus denk- und wünschbar gewesen.

In den Fugen wählte Fink recht sportliche Tempi, was die Orgelpunkt-Fuge des 3. Satzes ein wenig einebnete. Das heikle Zusammenspiel der beiden Klavierpartien meisterten Angela Gassenhuber und Philip Mayers im Verbund mit Alexander Schröder (Pauken) hochprofessionell; angesichts des über 80-köpfigen Chores hätten sie mitunter noch prägnanter hervortreten dürfen.

Iwona Sobotka (Sopran) überzeugte im Trostspendungs-Solo des 5. Satzes mehr durch Pianoschattierungen als durch ihre zwischenzeitlich fast opernhafte Stimmentfaltung. Rafael Fingerlos verlieh der Baritonpartie der Sätze 3 und 6 jugendlich-prophetische Power. Stark beeindruckt verließ man die sehr gut besuchte Christkirche.