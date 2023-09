﻿Sebastian 23 in Kiel: Ein knackiges Lied aus den Noten A, F und D

Kiel. Er lacht selber oft während seiner Show im Roten Salon der Pumpe. Vielleicht etwas zu oft – insbesondere, wenn ein Gag in dem bestuhlten Raum in den Katakomben des Kieler Kulturzentrums mal nicht so recht zünden mag. „Wo Leute zum Lachen in den Keller kommen“, witzelt Sebastian Rabsahl alias Sebastian 23, TV-bekannter Comedian, Autor, Musiker und einer der bundesweit populärsten Slam-Poeten. Sein Publikum wirkte während des netto gut zweistündigen Programms alles in allem durchaus prächtig unterhalten.

„Jederzeit“ dürften Fragen gestellt werden, sagt Sebastian 23 zu Beginn und später noch mehrfach, allerdings scheinen hier keine offen zu bleiben. Gestern sei er in Westerland aufgetreten – „für 34 Millionen Euro Abendhonorar“. Echot dann das einzelne „Ooooh!“ aus dem Publikum. Erzählt, dass er in Duisburg geboren sei, dann in Bochum gelebt habe, wo die Luft jetzt viel besser sei als früher, aber in Xanten zur Schule gegangen sei – das kenne man, wenn man schon mal „Stadt, Land, Fluss“ gespielt habe. Lacher im Publikum, Sebastian 23 lacht. „Ich mag ja meine Witze auch gerne.“

Sebastian 23: Stark immer dann, wenn es politisch wird

Stark ist Sebastian 23 immer dann, wenn er politisch wird. Wenn er A, F und D als Grundtöne für den Akkord d-moll („komisch, trotzdem so ein schöner Akkord“) nutzt, um 55 Sekunden lang zur Konzertgitarre das bashende Lied „Nieder mit der AfD“ zu singen. Oder die den anwesenden Friedrich Merz vorführende und die CDU empörende Büttenrede von Agnes Strack-Zimmermann beim Aachener Karneval im Februar 2023 mit jener – teils abgeschriebenen – von Merz vergleicht, die der dort 2006 hielt – und in der einige ausländerfeindliche Scherze stecken.

Auch auf absurden Humor versteht Sebastian 23 sich. 100 000 Vögel sterben jährlich durch Windräder, aber eine Million durch Katzen. Sein Lösungsvorschlag: Katzen in Windräder werfen. Er mokiert sich über eine holländische Erfindung namens „Groundfridge“, ein kugelförmiger, begehbarer „Kühlschrank“ ohne Strom, der im Garten vergraben wird. „Leute, ihr habt den Keller erfunden! Manchmal merkt man, dass da Kiffen legal ist.“

Gegen Ende fragt Sebastian 23 nach Wünschen und wird um sein erstes Gedicht gebeten. „Da gehen die Meinungen der Literaturwissenschaftler auseinander, ob das Lyrik ist“, sagt er und trägt Lyrisches aus 2007 vor. Was übers Internet, reichlich antiquiert – „das steht immer noch in Schulbüchern drin“.

