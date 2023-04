﻿Sebastian Krumbiegel: „Wir haben wohl einen kleinen Trend gesetzt“

„Küssen verboten“, „Gabi und Klaus“, „Millionär“: Millionen können die Hits der Prinzen mitsingen. Momentan auch live im Konzert, denn die Popband aus Leipzig ist unterwegs auf ihrer nachgeholten Jubiläumstour und am 4. April in Kiel. Zuvor nahm sich Sebastian Krumbiegel Zeit für ein KN-Interview.

Wie weiland bei den Beatles geht’s im Gänsemarsch über den Zebrastreifen – aber nicht in London, sondern in Leipzig: Die Prinzen, vorn Sebastian Krumbiegel.

„30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte": Die Prinzen sind auf Tour und kommen am 4. April in die Kieler Wunderino-Arena. Im Kofferraum hat die Popband aus Leipzig ihr frisches Album „Krone der Schöpfung". Im KN-Gespräch mit Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel ging's um Pop, Politik und Persönliches.

Ihr wart schon zu DDR-Zeiten musikalisch aktiv. Wie habt ihr den politischen Umbruch wahrgenommen?

Sebastian Krumbiegel: Das war extrem spannend! Wir sind ja Leipziger, und Leipzig war das Epizentrum der friedlichen Revolution. Wir waren damals Studenten an der Musikhochschule und haben das hautnah miterlebt. Wolfgang (Wolfgang Lenk, Tenor, Gitarrist und Pianist der Band, d. Red.) und ich, wir waren ja damals schon zusammen in einer Band, haben uns Montag für Montag weiter vorgewagt in Richtung Zentrum, wo diese ganze Action stattfand.

Ihr hattet diverse Bands vor den Prinzen – Phönix, Rockpol, Die Herzbuben. Bei den Herzbuben gab es aus verschiedenen Gründen einige Mitgliederwechsel. Die Prinzen sind dagegen personell bemerkenswert stabil geblieben. Warum?

Vier von uns kennen sich seit der Kindheit. Da rennst du nicht so schnell auseinander. Uns war immer klar: Wir wollen was reißen, wir wollen Popstars werden!

Hat ja geklappt.

Sebastian Krumbiegel: „Es gehört extrem viel Glück dazu“

Mit ganz viel Hilfe, es gehört extrem viel Glück dazu. Auch, die richtigen Leute zu treffen, die dir Türen aufmachen, durch die du gehen kannst. Wie Annette Humpe, ohne die hätten wir das nie geschafft.

Also war das bei ihr vergleichbar mit einer Art Geburtshelferin für Die Prinzen?

Auf jeden Fall. Sie hat damals eine Kassette von uns gehört und ist zu uns nach Leipzig gereist, wollte gucken, wie wir ticken. Hat uns dann nach Hamburg eingeladen, wo sie damals lebte, und da haben wir die ersten Songs aufgenommen. Sie hat uns damals die wegweisende Frage gestellt: Wollt ihr weiter Kleinkunst machen oder wollt ihr Popstars werden?

Und in Die Prinzen habt ihr euch umbenannt, weil eine Verwechslung mit den Wildecker Herzbuben zu befürchten stand ... aber optisch ja eher nicht.

Schön, dass du nicht sagst: noch nicht. (lacht) Aber das war schon ein Grund. Wir waren bei der Plattenfirma Hansa Musik Produktion, wo auch die Wildecker Herzbuben waren.

Anfang der 90er kamen weitere Gruppen mit A-cappella-Wurzeln und witzigen Texten auf den Plan – Wise Guys, Ganz Schön Feist, Maybebop. Zufall oder Trend?

Ein kleines bisschen selbstverliebt würde ich sagen, dass die nach uns kamen. Da haben wir wohl schon einen kleinen Trend gesetzt.

Du hast Soloalben und -touren gemacht. Sind solche Freiräume wichtig für die Harmonie? Wie in einer Ehe?

Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Sonst gehst du dir gegenseitig auf den Geist. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir noch so zusammenhängen.

Sebastian Krumbiegel: „Kalkulierte Hits schreiben ist nicht meine Art von Musik“

Wie ist das beim Komponieren? Hat man bei Liedern wie „Millionär“ oder „Küssen verboten“ gleich das Gefühl, das wird ein Hit?

Nee, garantiert nicht. Du weißt nie, was da vorher passiert. „Millionär“, das ich kurz nach dem Mauerfall geschrieben habe, entstand, als wir uns existenziell Gedanken machten: Wie geht’s jetzt weiter? Wir waren ja zu Ostzeiten schon ziemlich erfolgreich und konnten davon leben, aber auf einmal war da ein richtiges Loch. Wir hatten keine Kohle und waren froh, dass der Kühlschrank im Studio in Hamburg immer voll war. Aber kalkulierte Hits zu schreiben, das ist nicht meine Art von Musik.

Für „Krone der Schöpfung“ habt ihr – neben den zwölf neuen Songs – fünf alte Hits neu aufgenommen mit Mine, Eko Fresh und MoTrip, Deine Freunde, Jennifer Weist und Die Doofen. Wie kamt ihr auf Die Doofen – abgesehen davon, dass ich gar nicht wusste, dass es die noch gibt?

Das sind alte Freunde. Mit Olli Dittrich haben wir schon zusammengearbeitet über Annette damals in Hamburg im Studio. Ganz allgemein fand ich die Idee übrigens anfangs total doof, total retro, da mussten wir uns richtig überreden lassen. Im Nachhinein finde ich sie richtig gut – gerade der „Millionär“, der ist ja bei Eko Fresh und Mo Trip ein völlig anderes Ding geworden. Die haben das Lied mit ihren eigenen Strophen in die heutige Zeit geholt, samt der Kapitalismuskritik.

Hast du einen Favoriten unter all den Prinzen-Songs?

Natürlich ist es immer erst mal großartig, wenn du merkst, du hast einen Hit geschrieben. Wie bei mir „Millionär“, „Gabi und Klaus“ oder „Mein Fahrrad“, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Aber es gibt auch geheime Hits, die ich sehr mag. Wie „Überall“, eine Single von unserem zweiten Album, die eher gefloppt ist. Ein richtig großartiger Song und du fragst dich: Warum hat der eigentlich nicht funktioniert?

Sebastian Krumbiegel: „Ich bin ein sehr politischer Mensch“

Eure aktuelle Single „Dürfen darf man alles“ trägt als Titel ein Tucholsky-Zitat. Wie politisch sind Die Prinzen?

Ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kunst und Politik zusammengehört. Mir sind immer Leute wie Lindenberg, Rio Reiser, Ärzte, Hosen, Kraftklub, Antilopen Gang, lieber gewesen, da fühle ich mich angesprochen. Bei „Dürfen darf man alles“ habe ich wirklich viel am Text rumgedoktert. Ich wollte da auch nicht missverstanden werden. Wir leben in schwierigen Zeiten, auch was Humor betrifft, Statements betrifft. Cancel Culture, MeeToo, diese ganzen Debatten. Klar muss man Leute ausgrenzen, die diesen ganzen antisemitischen Scheiß erzählen oder rechtsradikale Dinge transportieren. Ich habe jetzt gerade einen Song geschrieben über den Krieg, da denke ich, das kannst du eigentlich nicht singen. Ich weiß nicht, wo ich da stehe, was richtig oder falsch ist. Natürlich sollten wir uns solidarisieren, wenn jemand ein anderes Land überfällt. Aber ist es wirklich richtig, Waffen zu liefern und es sterben noch mehr und noch mehr Leute? Das in einem Popsong zu transportieren, ist total schwierig. Dann lieber mal den Mund halten und nicht zu allem deinen Senf dazugeben. Immer daran denken, dass nicht unbedingt deine Meinung die richtige ist.

2010 hast du mit Fler und Bushido die Single „Das alles ist Deutschland“ rausgebracht, eine Version des Prinzen-Stücks „Deutschland“. Würdest du das heute noch mal machen?

Nein. Klares Nein. Fler hatte mich angeschrieben. Ich war immer Hip-Hop-Sympathisant und hatte mich gefreut, dass mich so’n junger Hip-Hopper anschreibt. Der hatte erst einen eigenen Text dazu, den ich richtig gut fand. Dann kam er später um die Ecke, jetzt sei Bushido mit im Boot, und der Text wurde irgendwie echt schräg.

Konzert am Dienstag, 4. April, 20 Uhr, Wunderino-Arena Kiel