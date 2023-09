Literatur

Freibäder sind ihr eigener Kosmos. Wer ins Wasser springt, fühlt sich frei. So geht es auch den Figuren in Arno Franks einfühlsamem Roman „Seemann vom Siebener“. In den unterschiedlichen Perspektiven vermischen sich wie nebenbei die Last und die Leichtigkeit des Lebens.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket