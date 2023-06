﻿Kiels UMD Kirchmann plant: Vier Semesterkonzerte mit Unichor und Collegium musicum

Kiel. Die offizielle Homepage der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel weiß zum Stichwort „Musikensembles“ noch nichts über Neuordnungen und Umbenennungen. Sogar Volker Mader ist dort noch als Leiter vom Akademischen Chor und Kammerorchester geführt, obwohl die Musikszene im Herbst vorigen Jahres seinen Tod zu beklagen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann bestätigt auf Anfrage, dass es „Gespräche über eine mögliche Anbindung an die Universität“ zu Maders verwaisten Ensembles gegeben habe. Das Präsidium der Uni habe aber noch nicht endgültig darüber entschieden.

Universitätschor Kiel singt Händels Oratorium „Israel in Egypt“

„Die Universitätsmusik wird unabhängig davon ab dem nächsten Semester aber noch um einen Kammerchor erweitert“, so UMD Kirchmann. Auf seinen Impuls hin sei zudem eine Umbenennung des größten Chores erfolgt. Die Studentenkantorei heißt ab sofort Universitätschor. Die 80-köpfige Formation habe aus einer vom Chorrat erstellten Reihe von Vorschlägen den Namen selbst gewählt. Hintergrund sei gewesen, dass sich einige im Namen Studentenkantorei nicht wiedergefunden hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Universitätschor probt für zwei Semesterkonzerte am Freitag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr in der Pauluskirche Kiel, Niemannsweg, und am Sonntag, 2. Juli, ab 16.30 Uhr in der Klosterkirche Bordesholm. Gegenstand ist ein wahres Prachtstück der barocken Kirchenmusik: Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel in Egypt“ von 1739.

Kiels Collegium musicum mit Brahms’ Doppelkonzert und Tschaikowskys Pathétique

Erzählt wird darin die Geschichte des Volkes Israel. Händel vertone auf großartige Weise die Unterdrückung, die zehn Plagen, den Aufstieg des Propheten Mose, die Teilung des roten Meeres und die Rettung der Israeliten, sagt Kirchmann. „Die musikalische Bandbreite reicht dabei von grimmiger Intensität zu zärtlicher Demut und von der einfachen Erzählung bis zum grandiosen Jubel.“ Unter seiner Leitung begleitet die Sinfonietta Lübeck. Solistinnen und Solisten sind Anna Mengel (Sopran), Ascelina Klee (Alt), Yonghwan Jeong (Tenor) und Julian Redlin (Bass).

Lesen Sie auch

Mit dem Collegium musicum, Sinfonieorchester der CAU, plant Daniel Kirchmann am Sonnabend, 8. Juli, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 9. Juli, um 18 Uhr Konzerte im Audimax der Universität zu Kiel ein besonders anspruchsvolles, vom Ensemble gewünschtes Programm. Peter Tschaikowskys Sechste Symphonie benennt der Dirigent als „persönlichste und wichtigste Komposition“ des Komponisten: „Sie ist tragisch, dramatisch, packend, unheilvoll.“ Der Schwanengesang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor soll ein anderes Schwergewicht des Repertoires erklingen: Brahms’ „Doppelkonzert“, das letzte Orchesterwerk des Komponisten. Solisten werden Leo Esselson (Violine) und Johanna Leitz (Violoncello) sein.

KN