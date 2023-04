﻿SH-Landestheater: Intendantin Ute Lemm soll bis 2030 bleiben

Rendsburg. Ute Lemm bleibt weitere fünf Jahre an der Spitze des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters: Die Gesellschafterversammlung hat einstimmig beschlossen, ihren Vertrag über 2025 hinaus bis 2030 zu verlängern.

Ute Lemm (49) hatte das Amt der Generalintendantin und Geschäftsführerin des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters als Nachfolgerin von Peter Grisebach im August 2020 inmitten der grassierenden Corona-Pandemie angetreten und die größte deutsche Landesbühne durch die Krisenzeit geführt.

Das Landestheater bespielt das nördliche Schleswig-Holstein mit Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Konzert sowie Puppentheater. Ein umfangreiches Angebot für junges Publikum ist der Generalintendantin ein besonderes Anliegen. Das neue Kulturhaus in Schleswig, das bis 2025 fertiggestellt sein soll, ist für das Landestheater als Spielstätte für alle Sparten von großer Bedeutung.

Ute Lemm: Über Schwerin und Erfurt zum Landestheater

Die gebürtige Schwerinerin Ute Lemm studierte Musikwissenschaften, Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Italienische Philologie in Bonn. Erste Theatererfahrungen sammelte sie in Schwerin, Köln, Osnabrück und Düsseldorf. In Schwerin war sie zwischen 2001 und 2006 für das Festival „Verfemte Musik“ und zudem ab 2004 als Konzertdramaturgin der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin tätig. 2006 wurde sie Chefdisponentin, Leiterin des Künstlerischen Betriebsbüros und Persönliche Referentin des Generalintendanten am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und von 2012 bis 2016 Operndirektorin.

Seit der Spielzeit 2016/2017 war sie als künstlerische Betriebsdirektorin und Orchesterdirektorin am Theater Erfurt tätig, bevor sie 2020 zum Landestheater nach Rendsburg kam. Dort sieht sie mittlerweile die Vor-Corona-Zahlen des Jahres 2019 annähernd wieder erreicht – im Bereich Kinder- und Jugendtheater sogar übertroffen. Am 26. April will sie mit ihrem Leitungsteam die Pläne für ihre vierte Spielzeit 2023/2024 bekanntgeben.