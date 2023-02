﻿SHMF-Intendant Christian Kuhnt: „Wir wollen klare Konturen zeigen“

Lübeck. Ein Gespräch mit SHMF-Intendant Christian Kuhnt über den 38. Konzertsommer, über Künstler, Schwerpunkte, Spielorte und Stimmungen.

Eigentlich läuft das Festival ja schon. Ist die zeitliche Ausweitung von Januar bis Dezember nur Daniel Hope geschuldet – oder eine Art Zukunftsmodell?

Christian Kuhnt: Nein, nein, das ist in diesem Jahr nur unserem Porträtkünstler zu verdanken. Um 50 Ereignisse mit Daniel Hope unterzubringen, reicht ein Sommer nicht aus. Eine Ausweitung darüber hinaus wird es nicht geben.

Die Zahl der Auftritte von Porträtkünstlern hat über die Jahre stark variiert – zwischen zehn und nun 50.

Bei keinem unserer Porträtkünstlerinnen und Porträtkünstler sollten es weniger als zehn Konzerte sein – das haben wir als Mindestgrenze definiert. Aber die Zahl der Auftritte ist sicher auch abhängig von der jeweiligen Persönlichkeit. Inhaltlich genießen diese Solisten absolute Freiheit und natürlich möchten wir mit ihnen auch als Festival klare Konturen zeigen.

Die 38. Festivalsaison wird in Lübeck mit Mendelssohns „Elias“ eröffnet und mit Händels „Messiah“ abgeschlossen. Kiel hat derzeit ja auch keinen Konzertsaal. Aber ja eine Arena – wo 2022 auch das Abschlusskonzert stattfand...

Der Grund dafür, das Abschlusskonzert in Lübeck stattfinden zu lassen, ist tatsächlich dem Konzertsaal geschuldet – und natürlich dem Repertoire: Händels „Messiah“ unter Richard Egarr, ein Spezialist für historische Aufführungspraxis, außerdem mit unserem Festivalchor, passt einfach nicht in die Dimensionen einer Arena. Es geht uns nicht darum, eine möglichst pompöse Aufführung zu inszenieren, sondern eine, die diesem Meisterwerk der Barockzeit gerecht wird. Für Martin Grubinger und Simply Red eignet sich die Kieler Arena wiederum hervorragend. Aber für einen Teil unseres Publikums ist sie eben doch eher eine Sportarena als ein Konzertsaal.

Der Konzertsaal am Kieler Schloss wird saniert. Das war für 2023 klar. Aber nun scheint es auch 2024 dort noch nicht zu klappen mit dem SHMF.

Das haben wir bisher nur über die Kieler Nachrichten vernommen. Aber wir halten das für glaubhaft, bedauern es – und nutzen nun die Chance, unsere Entdeckungsreise durch Kiel fortzusetzen und neue Spielstätten zu entdecken, die Freude machen. Welche wir 2024 nutzen, hängt letztlich von den Projekten ab, und wo sich diese am besten realisieren lassen. Mit der Holstenhalle Neumünster, die wir als Konzertsaal-Alternative für Kiel nutzen, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Anne-Sophie Mutter kommt im Sommer schon zum zweiten Mal dorthin – unverstärkt! Auch das Kammermusikalische ist in Neumünster gut aufgehoben.

Diesmal gibt es mit der Hebbelschul-Aula eine neue Spielstätte in Kiel. Aber der StrandOrt ist leider weggefallen...

Ja, das ist eine tolle Schulaula, sogar mit Orgel! Und auch der StrandOrt auf dem Gelände in Friedrichsort ist grandios. Aber es fehlt uns leider an einer mittelfristigen Perspektive, da die nötige Infrastruktur fehlt. Auch da freuen wir uns über ein Zeichen von der Stadt.

In Emkendorf ist wieder ein Musikfest angesetzt – und außerdem ein Open-Air. Die Scheune wird ausgespart?

Emkendorf hat sich Open-Air-Spielstätte schon oft bewährt. Weil die tolle Scheune leider fast so viele Säulen aufweist wie Menschen hineinpassen, ist das für die Sichtachsen nicht ideal. Deshalb nutzen wir die unschlagbare Kulisse des Herrenhauses – für das Musikfest wie auch für ein Konzert mit Daniel Hope, das dann um die 1500 Menschen verfolgen können.

Acht neue Spielstätten gibt es unter insgesamt 113 dieses Sommers – suchen Sie weiter?

Die Reise durch Schleswig-Holstein geht immer weiter. Und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Auch dank vieler Anregungen scheint mir die Geschichte der Spielstätten noch lange nicht auserzählt.

Die Musik-Metropole London ist ein neuer Fokus. Ist das eigentlich so anders als der frühere Länderschwerpunkt? Oder ist London speziell auf Daniel Hope abgestellt?

Nein, der Fokus stand sogar schon früher fest als der Porträtkünstler – auch wenn sich das jetzt toll ergänzt, denn Daniel Hope ist in Südafrika geboren, aber in London aufgewachsen. Wir wollten in unserem neuen inhaltlichen Schwerpunkt einen starken Fokus auf die Besonderheiten einer Metropole setzen. Es ist nicht zufällig London geworden – London spiegelt unsere Haltung zur Musik auf perfekte Weise wider: Es ist eine Hauptstadt der Klassik von John Dowland über Purcell, Elgar bis Thomas Adès und es ist gleichzeitig die Welthauptstadt der Popmusik. Diese Stadt funktioniert als gigantischer Schmelztiegel der Stile und Genres.

Somit steht London, genau wie das SHMF, für Vielfalt und befruchtende Inspiration, ebenso für eine neue, tolerante Gesellschaft, für Diversität oder für Geschlechtergerechtigkeit – wir spielen übrigens Werke von 13 Komponistinnen mit London-Bezug! Brexit hin, Brexit her – wir würdigen London als europäische Stadt mit einem alles andere als uniformen Kulturleben. Übrigens ehren wir, auch jenseits aller Kategorisierungen, den großen Andrew Lloyd Webber mit einer Gala zu seinem 75. Geburtstag.

Das 38. SHMF ist das erste nach Corona. Mit neuen Einsichten aus der Zeit der Pandemie?

Ja, schon. Wir haben viel gelernt in der Pandemie. Wir haben Mut gefasst, „normale“ Strukturen aufzubrechen – etwa, was neue Konzertformate angeht oder Konzerte ohne Pause. Bei Daniel Hope können wir gut erleben, was es heißt, Konventionen zu sprengen, moderierend Brücken zu neuem Publikum zu bauen, Musik zeitgemäß zu präsentieren und lebendig zu vermitteln – wie einst Leonard Bernstein es so großmeisterlich beherrscht hat. Und noch etwas haben wir neu entwickelt: Wir werden unseren Musikfest-Trecker mit jungen Top-Musikerinnen und -Musikern an Bord jetzt schwerpunktmäßig in soziale Einrichtungen, etwa Behindertenwerkstätten, steuern. Da können wir gut sehen, was Musik unmittelbar bewirken kann.

Viel verändert hat sich in den vergangenen Jahren auch rund um den Kartenvorverkauf. Ist das akzeptiert?

Das Publikum hat deutlich gelernt, das Internet – etwa bei der Saalplanbuchung – als Hilfe zu begreifen und zu nutzen. Wir haben uns ja schon früh darauf eingestellt, dass das Geschäftsmodell der klassischen Vorverkaufsstelle vor Ort nicht mehr funktioniert. Heute buchen rund 70 Prozent unserer Besucherinnen und Besucher übers Netz und etwa 20 Prozent per Telefonhotline der Kartenzentrale. Daran sieht man: Es gibt auch weiterhin Beratungsbedarf und der Dialog mit unserem Publikum ist uns wichtig. Und dieser Dialog geht, allein mit Blick auf mittlerweile 8000 Vereinsmitglieder, weit über den Vorverkauf hinaus.

Wirken sich die aktuellen Krisen, allen voran in der Ukraine, aber auch im türkisch-syrischen Erdbebengebiet und anderen Krisenregionen in irgendeiner Form auf das SHMF aus?

In belasteten Zeiten wie diesen, in denen wir alle noch die Folgen von Corona spüren

„Wir möchten unser Publikum aufheitern“: Christian Kuhnt, Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals. © Quelle: Christian Charisius

und mit unseren Gedanken und Gefühlen in der Ukraine sind, wollen wir ganz bewusst die Menschen aufheitern, ihnen auch mit der emotionalen Kraft der Musik eine positive Perspektive geben. Wir möchten unser Publikum aus dem Alltag abholen und mit ihm musikalische Feste feiern.

Was ist Ihnen im bevorstehenden Festival eine besondere Herzensangelegenheit?

Ich wünsche mir, dass wir Kultur auch als Lösungsansatz für Probleme begreifen, die wir in Deutschland manchmal mit zu großer Verbissenheit angehen. Was zum Beispiel die Geschlechtergerechtigkeit angeht, ist die genderneutrale Sprache sicher ein Hebel. Aber wir wollen das lieber ganz konkret und positiv gestalten – und Frauen ins Scheinwerferlicht und auf die Bühnen holen. Jenseits dogmatischer Grundsatzdiskussionen mit verhärteten Fronten wollen wir helfen, die Vielfalt der Gesellschaft erlebbar zu machen.

Welches Festivalprojekt ist für sie besonders mutig oder gar riskant?

Nun, wir haben allein schon Respekt vor der Größenordnung von 197 Konzerten. Das ist eine gewaltige Anzahl. Als wir die planten, wussten wir noch nicht genau, ob die Menschen sich mit Lust wieder auf dem Weg machen zum Festival, wie in Vor-Corona-Zeiten. Aber nun verspüren wir grenzenlosen Optimismus, dass wir unser Publikum auch wieder dazu bewegen können, soziale Kontakte zu genießen und das gemeinsame Erleben von Kultur als Gewinn zu empfinden.

Daniel Hope macht sich bundesweit und international nicht rar: So bestreitet er auch fünf Konzerte im Rheingau Musik Festival und ziert dort sogar das Programm-Titelblatt. Herrscht zwischen den Festivals heute mehr Konkurrenz oder mehr Kooperation vor?

Es gibt zwischen den drei großen Festivals in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und im Rheingau seit Jahren einen partnerschaftlichen Austausch, auch mal eine gemeinsame Initiative – aber keine Konkurrenz. Das SHMF darf sich als Mutter dieser heutigen Festivallandschaft sehen. Und wir setzen uns auch ab, indem wir seit jeher klare Konturen zeigen, etwa durch stringente programmatische Linien. Dementsprechend muss es uns nicht stören, dass Daniel Hope auch beim Rheingau Musik Festival auftritt, auch Nils Landgren mit einem Projekt vertreten ist und Martin Grubinger sich dort ebenfalls und gleich dreifach verabschiedet...

Der schriftliche Kartenvorverkauf für das SHMF 2023 beginnt ab sofort (www.shmf.de, Kartenzentrale des SHMF, Postfach 3840, 24037 Kiel), ab 10. März können Tickets dann auch über die Hotline 0431-23 70 70 bestellt werden.