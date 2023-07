﻿SHMF 2023: Proben für „Daniel Hope und die wilden 80!“

Kiel. Keine Schule – nur Geige. Das wäre doch was, oder? Pablo nickt mit dem Kopf, nicht überschwänglich. Eher nachdenklich, tatsächlich die Möglichkeit abwägend. Pablo ist zwölf Jahre alt und eines von 98 Kindern, die bei dem Streicherprojekt „Daniel Hope und die wilden 80!“ des Schleswig-Holstein Musik Festivals teilnehmen. Gemeinsam mit Marlene (13) und Benjamin (8) wartet er im Kieler „musiculum“ auf eine der Endproben. Aufführung ist am Sonntag in der Hebbelschule (ausverkauft).

Treibende Kraft und Mentorin hinter dem Projekt, das Stargeiger Daniel Hope im Rahmen seines SHMF-Porträts 2023 veranstaltet, ist Angelika Bachmann, Gründerin sowie erste Geigerin des weltweit erfolgreichen Kammermusik-Quartetts „Salut Salon“ und eine absolute Ausnahmekünstlerin. Schon mit fünf Jahren gewann sie zahlreiche erste Bundespreise bei „Jugend musiziert“ und wurde aufgrund ihrer Hochbegabung tatsächlich vom normalen Schulunterricht befreit. Das hieß büffeln im Hausunterricht und vor allem üben, üben, üben.

Angelika Bachmann probt mit Kindern und Jugendlichen für das SHMF-Projekt in Kiel

„Ich würde meine Kindheit nicht noch einmal wiederholen wollen“, sagt die 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement in der musikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgezeichnete Hamburgerin, und ergänzt, „aber ich wollte es ja so.“ Mit Musik könne man ihrer Meinung nach eine tiefe Verbindung zu sich selbst und damit auch zu anderen Menschen aufbauen. „Das möglichst vielen Kindern zu ermöglichen und davon das militärisch Gedrillte abzuziehen, ist das Ziel“, betont Bachmann. Ihr wunderbares Credo: „Wie die Geige klingt, so klingt man als Mensch.“

Und auch wenn das Musizieren für die kunterbunte Meute im Kieler „musiculum“ wohl an erster Stelle steht, sind andere Freizeitaktivitäten nicht ausgeschlossen. Am weitesten geht die Schere womöglich bei Pablo auseinander. Denn zur Bratsche gesellt sich in seinem Zimmer auch ein Computer, auf dem er selbst „Spiele und solche Sachen“ programmiert.

Sie sind beim Daniel Hope-Streicherprojekt voll dabei (v.li.): Benjamin (8), Marlene (13) und Pablo (12). © Quelle: Thomas Richter

Marlene ist bei den Pfadfindern, außerdem malt und zeichnet sie gerne. Und Benjamin schweigt vornehm zu anderen Hobbys, dafür verkündet er eindringlich: „Geige spielen macht mir ziemlich arg Spaß.“ Aber kann es mit einem knapp hundertköpfigen Orchester nicht auch stressig werden? „Nein“, findet Marlene, „da sind so viele Leute, die man nicht kennt, und man macht trotzdem zusammen Musik.“

Proben im musiculum Kiel: Wilde 100 werden mit Daniel Hope auftreten

Viele Leute. In der Tat. Weil sie „niemanden ausschließen“ wollte, hat Bachmann die titelgebenden „wilden 80“ kurzerhand gesprengt. Das bedeutete erst einmal mehr Arbeit. Sie habe sich von jedem einzelnen Kind ein Video schicken lassen, davon ausgehend ein klangliches Farbkonzept entwickelt und für jedes Kind entsprechend seinen Fähigkeiten eine Stimme geschrieben, erklärt sie. Einzige Voraussetzung: „Mit Lust und Liebe mitmachen und alles auswendig lernen, da wir nicht vom Blatt spielen.“

Notenständer würden sich tatsächlich als äußerst hinderlich erweisen, wie sich gleich beim geprobten Positionswechsel auf der „Bühne“ herausstellen soll. Denn nicht nur die von Bachmann arrangierten Stücke von „Libertango“ (A. Piazolla) über „La Notte“ (A.Vivaldi) bis „Hedwig’s Theme“ (J. Williams) werden auf hohem Niveau mit stets freundlicher, humorvoller Gewissenhaftigkeit geprobt. Auch die Abläufe werden geübt.

Auf dem mit Klebestreifen markierten Bühnenboden herrscht zuweilen noch ziemliches Chaos. Bachmann mahnt zur Eile. „Nichts ist blöder als ein Loch zwischen den Stücken. Die Wechsel müssen funktionieren.“ Das werden sie. Und die Geigen dieser jungen Menschen werden unter Leitung von Angelika Bachmann und Daniel Hope großartig klingen.

„Daniel Hope und die wilden 80!“, Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr, Aula der Hebbelschule Kiel (ausverkauft, Warteliste). Infos: www.shmf.de, Tel. (0431) 23 70 70

