﻿SHMF: Axel Milberg und Pianist Caspar Frantz auf den Spuren von Brahms

Es war ein kleines Abituriententreffen, das beim SHMF-Konzert in der Kieler Gelehrtenschule stattfand. Neben Axel Milberg und dem Pianisten Caspar Frantz auf der Bühne spielte in der Spurensuche „Brahms und der Norden“ auch Gustav Jenner (1865-1920) seine Rolle, der einst ebenfalls an der Gelehrtenschule in Kiel sein Abitur abgelegt hatte und später in Wien Brahms’ Schüler wurde.

