﻿82 glühende Saiten in Kiel: Daniel Hope eröffnet seinen SHMF-Reigen mit einer London-Hommage

Daniel Hope ist als aktueller Porträtkünstler des Schleswig-Holstein Musik Festival ein Sympathieträger schlechthin. In der Kieler Petruskirche eröffnete er, herzlich begrüßt von SHMF-Intendant Christian Kuhnt, bereits am 6. Januar die Serie seiner 50 geplanten Auftritte zum 50. Geburtstag.

Kiel. Es ist genau wie mit den besten Pferden im Stall: Schon am Tag Eins des Jahres darf man ihren Geburtstag feiern. Der Stargeiger Daniel Hope wird zwar erst am 17. August fünfzig Jahre jung – aber das Schleswig-Holstein Musik Festival feiert ihn bereits ab sofort mit sage und schreibe 50 Konzerten.

Das macht Sinn, denn Hope ist mit dem SHMF schon seit den frühen Neunziger Jahren aufs engste verbunden, als der 1973 in Südafrika geborene deutsch-irische Musiker als Teenager in den damals noch üppig aufgestellten Lübecker Meisterkursen des Festivals bei Felix Andrievsky und Zakhar Bron Unterricht genoss. Als Edelschüler wurde er wie Maxim Vengerov, Vadim Repin oder Daishin Kashimoto (heute Konzertmeister der Berliner Philharmoniker) stolz auf den Musikfesten auf dem Lande herumgereicht.

Daniel Hopes gute Schule, auch beim SHMF: Menuhin, Andrievsky, Bron

Schon vor mehr als drei Jahrzehnten war das bei Geiger-Legende Yehudi Menuhin in der englischen Hauptstadt aufgewachsene Talent ein Gentleman mit Charme, allerdings ohne Schirm und Melone. Heute würde man sich, obwohl er längst in Berlin lebt und als Klassik-Influencer über Arte und Internet erstaunliche Wirkungsgrade entwickelt, nicht wundern, wenn er neben Colin Firth und Taron Egerton noch ein zweites Kingsman-Leben im britischen Secret Service führen würde.

Deshalb passt seine London-Hommage, die er mit dem Zürcher Kammerorchester in der prallvollen Kieler Petruskirche serviert, auch perfekt als Auftakt und zum SHMF. Die Schweizer, seit 2016 „sein“ Klangkörper, folgen auf 78 zum Glühen gebrachten Saiten, wie er Musik etwa von Edward Elgar (“Introduction and Allegro“ g-Moll op. 47 und zweite Zugabe) auf seinen vier versteht: als Volle-Pulle-Romantik mit üppigem Vibrato und hohem Dynamikpegel, aber auch mal geheimnisvoll raunend kontrastierenden Streich(el)momenten.

Maximal charming: Daniel Hope erläutert das Programm mit dem von ihm geleiteten Zürcher Kammerorchester. © Quelle: Marco Ehrhardt

Man hört schon bei den Wunderkind-Coups des 12- und 13-jährigen Felix Mendelssohn, dass hier die Saiten mittels Kolophonium-beharzten Pferdehaaren maximal in Schwingung versetzt werden. Der c-Moll-Sinfoniesatz verliert mit seiner Fugen-Attacke so alle kindliche Harmlosigkeit. Und das d-Moll-Violinkonzert, erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Menuhin-Kreis wiederentdeckt, entwickelt mitreißenden Schwung.

Daniel Hope: Risiko-Management für Mendelssohn, Elgar, Walton, Turnage und Williams

Hope spielt es mit viel Raffinement, Leidenschaft und Mut. Kleine Unschärfen und Wackelkontakte gehören hier zum kalkulierten Risiko-Management. Besser so als zu brav. Ganz betörend gelingt ihm auch das hochfliegende Gezwitscher von Ralph Vaughan Williams Romanze „The Lark Ascending“. Wahrscheinlich hatte Shakespeares Romeo doch Recht: Es war die Lerche und nicht die Nachtigall ...

Sperrigeres ist rar im Programm. Selbst Mark-Anthony Turnages 2018/19 eigens für die Zürcher und Hope komponiertes „Lament“ zirkuliert etwas unentschlossen postromantisch in sich selbst. Es hat nur am fesselnden Schluss die innovative Kraft und den bildhaften Biss der berühmten „Three Screaming Popes“ nach Francis Bacon von 1988/89.

Zugabe-Höhepunkt ist dagegen das herrlich rhythmisch vertrackte Finale von William Waltons „Sonata for string orchestra“, mit der die Truppe seine Saison in der Schweizer Bankenmetropole eröffnet hatte. Ursprünglich ein Auftragswerk von Sir Neville Marriner aus dem Jahr 1971 für seine Academy of St Martin in the Fields, wird man aufs Schönste daran erinnert, wie oft schon Spitzenmusiker aus London beim SHMF in der Petruskirche für Begeisterung gesorgt haben.