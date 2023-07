﻿SHMF: In der Thormannhalle probt die Dirigentin Reinhardt mit dem Festivalorchester

Büdelsdorf. Gefühlt ist die Saarländerin Ruth Reinhardt schon länger nahe dran am deutschen Norden, studierte sie doch an der New Yorker Juilliard School beim heutigen NDR-Chefdirigenten Alan Gilbert. Und vor einem Jahr leitete sie in der Holstenhalle Neumünster das vielbeachtete und -gelobte Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mit dem Pianisten Daniil Trifonov.

Jetzt wird der Kontakt zu Schleswig-Holstein noch enger und spektakulärer. Denn Reinhardt leitet derzeit die allererste Probenphase des Schleswig-Holstein Festival Orchestra in der Thormannhalle Büdelsdorf. Da finden sich wieder 120, weltweit bei Probespielen ausgesuchte und hochqualifizierte Instrumentalisten aus 30 Nationen zusammen – zwischen 18 und 27 Jahre jung, mit einem Altersschnitt von 22.

Schleswig-Holstein Festival Orchestra in der Selbstfindungsphase unter Ruth Reinhardt

„Sehr viel Energie und Motivation“, registriert Ruth Reinhardt in Reihen des SHFO, „und unglaublich hohem Können“. Allerdings habe sie die allererste Probenphase zu dirigieren. Und in dieser Formation hätten die jungen Musikerinnen und Musiker ja noch nie zusammen gespielt. „Super Musikalität und gute Leute, aber man muss sich als Gruppe finden. Wie reagieren die anderen? Auf was muss ich hören? Wie muss ich mich einpassen?“

Sie habe auch an der Flexibilität des Klangs gearbeitet, damit eine große Bandbreite an klanglichen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Schnelles Umschalten von einem ganz feinen, durchsichtigen und intimen Sound zu einem ganz satten, reichhaltigen sei die Devise.

SHMF: Büdelsdorfer Proben für Konzerte des Festivalorchesters in Lübeck und Itzehoe

Die Programme für Lübeck am Freitag, 14. Juli 2023, (noch Karten) und Itzehoe am Sonnabend (ausverkauft) haben es in sich. In Dvoráks Siebter Symphonie gilt es, einen feinen nationalromantischen Romantik-Sound herauszukitzeln. Und im „Inferno“ des isländischen Komponisten Daníel Bjarnason soll die Schlagzeugerin Vivi Vassileva in Szene gesetzt werden. Denn sie wird am Freitag, 14. Juli, in der Lübecker Musikhalle zur neuen Preisträgerin des Bernstein Award gekürt – wie 2007 ihr Salzburger Lehrer Martin Grubinger, bei dem sie gerade den Master abgeschlossen hat.

Das Stück ist ganz neu, erst im vergangenen Herbst uraufgeführt. Erst der dritte Satz führe ins höllische Inferno, der erste Satz sei viel leichter, lebendiger. „Der zweite ist besonders faszinierend: Vassilieva spielt da zusammen mit zwei Paukern aus dem Orchester, die Melodien auf ihren Instrumenten hervorbringen müssen – und daher ständig umstimmen. Sehr virtuos ist das, bedrohlich auch“, so die Dirigentin, „und technisch sehr schwer, vor allem für die Solistin, aber auch für das Orchester.“

Ruth Reinhardt: Debüt bei New York Philharmonic mit Dvorák

Ruth Reinhardt darf man schon zu den immer noch zu raren weiblichen Pultstars zählen. Jüngst im Februar debütierte sie, ebenfalls mit einer Dvorák-Symphonie, immerhin beim New York Philharmonic Orchestra. Reinhardt: „Über Dvorák bin ich als Jugendliche zur Faszination am Sinfonischen gekommen.“ Bald kannte sie alle seine Symphonien. Sie sei außerdem zu Meisterkursen öfter in Tschechien gewesen. „Die Kultur hat mich sehr interessiert.“

Geboren in Saarbrücken, erhielt sie schon früh Geigenunterricht und sang im Kinderchor des Saarländischen Staatstheaters. An der Zürcher Hochschule der Künste studierte sie Violine und begann ein Dirigierstudium. Außerdem nahm sie an Meisterkursen für Dirigieren teil, unter anderem bei Bernard Haitink, Michael Tilson Thomas, David Zinman, Paavo Järvi, Neeme Järvi oder Marin Alsop.

Nach dem SHMF rundet ein Konzert mit dem Orchestre della Toscana im Teatro Mascagni Chiusi ihre Saison ab. Und wenn man dann schon in der Nähe von Siena weilt, könne man ja auch gerne ein paar Tage bleiben, so Reinhardt.

