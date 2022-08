﻿SHMF: Das große „Star Wars“-Brausen des Festivalorchesters in Kiel

Das bedrohliche Schnaufen von Darth Vader oder das Piepsen von R2-D2 ist das Eine. Für die überwältigende Atmosphäre in der „Star Wars“-Reihe spielt die Filmmusik von John Williams aber auch eine entscheidende Rolle. Das Festivalorchester rückte die Partitur in der Kieler Wunderino Arena in Front.

„Star Wars in Concert“: Das Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter Ludwig Wicki vor einer Szene aus der „Episode V“ mit (von links): C-3PO, R2-D2, Luke Skywalker und Prinzessin Leia.

Kiel. In der Regionalbahn wird unter vier Jugendlichen diskutiert. War das Orchester in der Wunderino Arena zu laut? Man konnte deshalb in den dramatischen Action-Szenen nicht alle Dialoge verstehen. Aber es war ein Filmmusik-Konzert zu Ehren von John Williams, dem vielleicht bedeutendsten Komponisten der cineastischen Zeitrechnung. Und die Dialoge könnten sowieso die meisten „Star Wars“-Fans mitsprechen ...

Sehr richtig! Die „Episode V – Das Imperium schlägt zurück“, Blockbuster aus der fernen Sternzeit von 1980 und zu den „besten Filmen aller Zeiten“ gezählt, war hier eigentlich nur Hintergrundfolie. Grund genug natürlich, um Pilgerströme anzulocken, sich über lächerlich hilflos animierte Wuscheltransporttiere und parodistische Liebesszenen zu amüsieren, aber auch über nach wie vor grandiose und vor 40 Jahren weltwunderverdächtige Science-Fiction-Bilder zu staunen.

Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter Ludwig Wicki in Hochform

Aber im Grunde ging es um das Schleswig-Holstein Festival Orchestra, das unter der Leitung des Schweizer Filmmusik-Spezialisten Ludwig Wicki eine Strahlkraft und bilderkompatible Souveränität entwickelte, die schlicht überwältigend war. Das blechgepanzerte Hauptmotiv von der dunklen Seite der Macht Darth Vaders, aber auch all das Flirren und Dräuen, die zwitschernden Echos des Astromech-Droiden R2-D2 in den Holzbläsern, die neoromantisch streicherlastig überhöhte Liebessehnsucht von Prinzessin Leia Organa, die Euphorie des großen Jungen Luke Skywalker, die würdevolle Klangaura des knuddeligen Gummipuppen-Gurus Yoda – alles wurde in bester Soundqualität transportiert.

Man hörte mehr Details. Zum Beispiel trat der augenzwinkernde Humor in Williams’ gewaltiger Partitur viel deutlicher hervor als im Hintergrund-Soundtrack. Und man nahm intensiver wahr, wann der Oscar- und Grammy-Preisträger die orchestralen Fluten demonstrativ schweigen lässt und wann und wie er mit ihnen hochemotional ins Geschehen eingreift. Vor- und Nachspann, aber auch die Sequenzen zu den fliegenden Raumschiffen wurden sowieso einmal mehr als sinfonische Wunder offenbar.

Ludwig Wicki vor seinem Track-Bildschirm und dem Schleswig-Holstein Festival Orchestra 2022 in der Wunderino Arena Kiel. © Quelle: Marco Ehrhardt

Manchen der über 4000 Besucherinnen und Besucher (eine genaue Zahl konnte das SHMF nach dem Motto „Nie-ist-R2-da-wenn-man-ihn-braucht!“ wegen Glasfaser-Problemen in der Kartenzentrale nicht nennen) mag angesichts der leider erschreckend aktuell wirkenden kriegerischen Kampfszenen mit Blick auf Osteuropa der Atem zusätzlich gestockt sein. Bei der Planung des überaus aufwendigen Konzerts konnte das in der Lübecker Intendanz aber noch keiner erahnen. Und der weise Yoda spricht: „Groß machen Kriege niemanden ...“

SHMF: Letzte SHFO-Probenphase ab 15. August unter Christoph Eschenbach

In den maximal jungdynamischen Reihen des brillanten Festivalorchesters wurde sichtlich mit Lust musiziert, der Dirigent enthusiastisch gefeiert, die Bögen wie Jedi-Waffen gekreuzt ... Am 15. August beginnt nun in Büdelsdorf bereits die abschließende öffentliche Probenphase unter der Leitung von Prinzipal Christoph Eschenbach.

Eher die Ausnahme in der Kieler Wunderino Arena: Die jungen „Star Wars“-Fans Birk Tongas, Leif Grüttner und Wilko Tongas aus Heide mit Lichtschwertern der Jedi-Ritter. © Quelle: Marco Ehrhardt

Das Publikum riss es mit dem Schlussakkord sofort für stehende Ovationen von den Sitzen. Etwas überraschend erschien, dass unter den Zuhörern nur ein paar Lichtschwerter und T-Shirts, jedoch keine zünftigen Kostüme auszumachen waren. Will die „Star-Wars“-Fan-Base tatsächlich den Trekkies so sehr dieses Feld überlassen?

Es bleibt die Erkenntnis: Man kann sich zwar seinen Vater nicht aussuchen, das alljährliche Filmmusikkonzert mit dem Festivalorchester allerdings schon. „Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen!“