Seit den Gründerjahren des Schleswig-Holstein Musik Festival ist die Tastenkunst von Elisabeth Leonskaja eine nahezu feste Größe im Programm. Jetzt will die 74-jährige Künstlerin in zwei Klavierabenden in Kiel und Haseldorf Gewichtiges zum Komponisten-Schwerpunkt beitragen.

Kiel. Elisabeth Leonskaja, längst die Grande Dame der Tastenzauberkünste, kommt einmal mehr zum Schleswig-Holstein Musik Festival und stellt in Kiel und Haseldorf alle drei Klaviersonaten von Johannes Brahms zum Komponistenschwerpunkt in den Kontext anderer Epochen. Am Rande einer Probe zu Schuberts Es-Dur-Trio findet die hochaktive Wahlwienerin in Ungarn Zeit für ein kleines Vorgespräch.

Frau Leonskaja, Sie sind schon sehr lange – seit 1987, um genau zu sein – eng mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival verbunden – als Interpretin und Meisterkurslehrerin. Warum ist das eigentlich so?

Elisabeth Leonskaja: Das wunderbare Team und die schönen Spielstätten sind der Grund. Außerdem sind die Menschen so angenehm anders als die gestressten Städter in der winterlichen Konzertsaison. Letztere eilen von der Arbeit mit einem Butterbrot zwischen den Zähnen in den Saal. Die Musik blüht hier dagegen in den schönen Spielstätten im Festivalsommer auf.

Und Sie haben in den frühen Festivaljahren auch noch Ihren legendären Mentor Svjatoslav Richter beim SHMF angetroffen, der manchmal viele Wochen hier in Holstein gewohnt hat ...

Oh ja, wir haben dort zum Beispiel erstmals die Mozart-Sonaten in der Edvard-Grieg-Bearbeitung zusammen gespielt, die wir dann auf CD aufgenommen haben.

So wie Richter Sie unter seine Fittiche genommen hat, helfen Sie bis heute dem pianistischen Nachwuchs. Wie ist da der Stand heute?

Der Druck ist sehr groß auf die jungen Pianistinnen und Pianisten – durch die Pandemie. Was aber unverändert bleibt: Es wird einem Talent geschenkt oder nicht. Und das elterliche und kulturelle Umfeld spielt eine Rolle. Spürbar ist das Spektrum noch internationaler geworden. Das ist auch für mich interessant zu hören.

Sie kombinieren in Kiel Werke des jungen und des abgeklärt späten Brahms mit der Zweiten Wiener Schule von Arnold Schönberg und Anton Webern ...

Ich folge da der Idee des Festivals zum Brahms-Schwerpunkt. Schönberg hat ja auch das Klavierquartett von Brahms orchestriert. Man findet viele Bezüge zu Brahms in der Zweiten Wiener Schule. Auch bei Alban Berg in seinem Opus 1, der Klaviersonate. Schon die linke Hand macht dort ganz klar, dass sie mit Brahms eng verbunden ist. Auch wie Brahms mit Polyfonie, dem Neben-, Gegen- und Miteinander der Stimmverläufe, umgegangen ist, findet seinen Niederschlag – gerade in den Stücken der Zwölftontechnik bei Schönberg und Webern. Sie sind durchaus poesievoll, wenn auch in einer neuen Sprache, die nicht einfach zum Klingen zu bringen ist. Es braucht für den Interpreten eine lange Zeit, bis das Ohr alle Zusammenhänge findet. Wenn ich die aber entdeckt habe, hört das auch der Zuhörer. Beide Werke, die ich spiele, sind polyfon in ihrer Mikro- und Makrostruktur. Mir bringt die Beschäftigung mit ihnen sehr viel in meiner Arbeit. Das Schönbergsche Intermezzo aus der Suite op. 25 ist reine Poesie und erinnert mich intensiv an Brahms’ Opus 118.

Merkt man einen starken Unterschied vom jungen Brahms in den Klaviersonaten und den reifen in den Fantasien oder Intermezzi?

Unbedingt. Da liegt ein Lebenswerk dazwischen. Den Samen für das späte Schaffen hört man aber schon in den Sonaten. Wie schon Joseph Joachim gesagt hat: „Unser Johannes ist weich wie der Schnee ...“ Diese Melancholie und die Themenwahl, man erkennt es sofort.

Spielt es eigentlich eine Rolle, dass die Fantasien in Wien komponiert sind? Gibt es wienerische Anklänge?

An Wien denke ich dabei überhaupt nicht. Ich empfinde aber immer das Ungarische bei Brahms. Das steckt schon seit einer frühen Reise nach Ungarn und durch die Freundschaft zum ungarischen Geiger Eduard Remény in ihm. Im Opus 116, das ich in Kiel spielen werde, verwendet er auch ein Serbisches Lied. Aber zu Wien und Schubert sehe ich keine Verbindung.