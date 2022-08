﻿SHMF: Elisabeth Leonskaja zeichnet Brahms als Prophet der Moderne

Zum Komponistenschwerpunkt des SHMF 2022 trägt Elisabeth Leonskaja in Kiel und Haseldorf alle Klaviersonaten von Johannes Brahms bei. In der Petruskirche verknüpfte sie sein progressives Schaffen überzeugend mit der Zweiten Wiener Schule um Arnold Schönberg.

Kiel. Johannes Brahms, Schwerpunktkomponist des SHMF 2022, war in der hochmusikalischen Donaumetropole der entscheidende Wegweiser für die „Zweite Wiener Schule“ um Arnold Schönberg. Wie er seine Themen sich selbst entwickelnd variierte, war für die radikalen Umdenker in der Musikgeschichte im frühen 20. Jahrhundert kreativer Anstoß.

Die Wahlwienerin Elisabeth Leonskaja, die im kommenden Jahr dieser Moderne eine CD-Aufnahme widmen möchte, legte diese Entwicklungsstränge in der Petruskirche fesselnd offen. In den späten Brahmsschen „Fantasien op. 116“ spürte sie den Brüchen und sogar Abbrüchen, den mäandernden Binnenstimmen und schemenhaften Akkordtürmen am äußersten Ende der Romantik nach.