﻿SHMF-Finale 2022: So glänzte Gershwins Oper „Porgy and Bess“ in Kiel

Keine leichte Aufgabe, in einer Mehrzweckhalle ein abschließendes Ausrufungszeichen zu setzen. Mit einer konzertanten, aber spielfreudig halbszenisch belebten Aufführung von Gershwins Oper „Porgy and Bess“ ist dem SHMF 2022 aber in der Kieler Wunderino-Arena ein glänzendes Finale gelungen.

Stimmliches Naturwunder: Morris Robinson als Porgy im SHMF-Abschlusskonzert. Im Hintergrund Chefdirigent Alan Gilbert mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, das am 24. September in die Wunderino-Arena zurückkehrt. Dann allerdings in den akustisch edleren „Philharmonie“-Einbau.

Kiel. In wenigen Anfangsminuten ist in Gershwins grandioser Oper „Porgy and Bess“ bereits alles klar. Das hochgradig nervöse Zucken im Orchester kündet von modernem Leben im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, das Honky Tonk-Klavier (Ulrike Payer) und der rumorende Volks-Chorus grooven den frappierten Hörer auf die spannungsvollen amerikanischen Südstaaten ein.

Schließlich stimmt die Fischersfrau Clara, hier betörend besetzt mit dem Shooting-Starsopran Golda Schultz, das wohl schönste, aber wohl auch melancholischste Wiegenlied der Musikgeschichte an: „Summertime ...“

SHMF: Kieler Finale mit Gershwins angejazzter Verismo-Oper

Das Leben in der Catfish Row, South Carolina, ist 1870 für die Schwarzen nämlich keineswegs „easy“. Doch was die Brüder Gershwin, Ira und George da gemeinsam mit Edwin DuBose Heyward 1935 herauslesen, ist eben das pralle Leben – mit einigen Höhen und vielen Tiefen, Rassismus, Armut, Drogen, religiösen Riten, Naturkatastrophen, Liebeswahn, Mord und Totschlag. Das berührend als amerikanischen Verismo über die Rampe zu bringen und dabei zugleich die kontrastierend gute Laune der Broadway-Nummern herauszukitzeln, ist keine leichte Aufgabe. Sie wird aber zum krönenden Abschluss des SHMF 2022 glänzend gelöst.

Denn in der als „fast ausverkauft“ gemeldeten Wunderino-Arena (genaue Zahlen will die Intendanz nicht nennen) wird evident, was Ministerpräsident Daniel Günther in seiner Danksagungsarie als Zauberformel ausgibt: Ohne kompetente Künstlerinnen und Künstler wäre der Festivalsommer wohl nix. In der Tat: Summertime, not easy!

Porgy and Bess: SHMF-Cast auf Niveau der New Yorker Met

Der Cast ist großartig gewählt, eben auf Niveau der New Yorker Met. Allen voran gibt der Bassbariton Morris Robinson als Bettler Porgy stimmlich ein Naturereignis: opulenter, schöner, eindringlicher kann man sich die Titelpartie nicht denken. Ähnlich grandiose Kaliber geben die in Deutschlands Opernszene gut bekannte Mezzosopranistin Tichina Vaughn und Sopranistin Latonia Moore als Serena. Beide liefern Paradebeispiele für den urwüchsigen, nicht auf Schönklang versessenen Ton der Straße zwischen Gebet, Feierlaune und keifender Anklage.

Großartiger Entertainer: Chauncey Packer als Sportin Life. © Quelle: Felix König

Bess ist hervorragend besetzt und charakterisiert mit Elizabeth Llewellyn. In vielen fahlen oder bunten Stimmfarben lässt sie die labile Persönlichkeit schillern. Wie sie den Testosteronis verfällt, wo sie doch einen treuherzigen Porgy sicher hätte, wird halbszenisch und musikalisch fatal deutlich. Fürchterlich gewaltig singt Bariton Lester Lynch den lästerlichen Mörder Crown. Und mit höchsten Entertainer-Qualitäten à la Sammy Davis Jr. zündet Tenor Chauncey Packer die abhängig machenden Verführungskünste des Sportin Life: „It ain’t necessarily so ...“. Alles People of Color in voller Lebensgröße, zynisch von oben herab angegangen vom weißen (!) Sprecher-Officer (Fjodor Olev).

Blue Notes, Off-Beats, Scat und Co ... Auch der zum Vokalensemble spargeschrumpfte NDR-Chor darf bei seinen Gästen aus Übersee lernen, wie man authentisch Spirituals und Effekt-Nummern in Schwung bringt und dabei noch Solo-Vokalraketen aus den eigenen Reihen zündet.

Die Kolleginnen und Kollegen vom NDR-Elbphilharmonie-Orchester lassen sich ebenfalls begeistert mitreißen von der geballten und gut gelaunten Black-Community-Kompetenz: Chefdirigent Alan Gilbert findet mit ihnen im etwas verstärkungstechnisch überrissenen und zerstreuten Sound zu den allermeisten neuralgischen Punkten der Partitur. Da ist die virtuose Präzision der gemäßigten amerikanischen Moderne genauso zu hören wie die jazzige Coolness der gerade verglühten „Roaring Twenties“. Ovationen!