Eine konzertante Opernaufführung mit an der New Yorker Metropolitan Opera erprobten Solisten: Mit George Gershwins „Porgy and Bess“ geht am Sonnabend in Kiel das SHMF 2022 offiziell zu Ende. Wir verlosen für das Abschlusskonzert zwei mal zwei Freikarten.

Kiel. George Gershwins im Armenviertel von Charleston spielende Oper „Porgy and Bess“ gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Werken des Komponisten. Gershwin hat zu der spannenden Geschichte um Liebe, Hass, Eifersucht und Diskriminierung eine grandiose Musik geschrieben, die wirkungsvoll Jazz- und Folklore-Elemente verbindet. Am Sonnabend, 27. August wird ab 19.30 Uhr in der Wunderino Arena Kiel das SHMF 2022 mit einer glanzvollen konzertanten Aufführung offiziell abgeschlossen.

Die Intensität des dramatischen und lyrischen Ausdrucks, besonders in den organisch mit der Handlung verknüpften Volksszenen, die Chorsätze der Spirituals, der melodische Einfallsreichtum und die virtuose Instrumentation machen „Porgy and Bess“ zur bedeutendsten amerikanischen Volksoper mit Weltgeltung. Weltberühmt wurden auch viele Gesangsnummern aus dem Werk wie etwa das wundervolle Wiegenlied „Summertime“.

Die Hauptpartien singen MET-erprobte Solisten

Zum krönenden Abschluss des Festivalsommers 2022 verwandelt sich die Wunderino Arena in Kiel in eine spektakuläre Opernbühne: Neben dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert sowie dem NDR Vokalensemble sind in den Hauptpartien Elizabeth Llewellyn als Bess, Morris Robinson als Porgy und Golda Schultz als Clara zu erleben. Sie feierten in diesen Rollen zuletzt zahlreiche umjubelte Aufführungen an der New Yorker Metropolitan Opera.

George Gershwin: „Porgy and Bess“, Sa. 27.8.2022, 19.30 Uhr, Kiel, Wunderino Arena(K 198). SHMF-Kartentelefon 0431 /237070, www.shmf.de