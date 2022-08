﻿SHMF: Gewitzte Uwaga! mit Gewetter und Gewitter in Molfsee

Klassik im Crossover neben der Spur gehört schon seit Jahren zum erweiterten Portfolio des Schleswig-Holstein Musik Festival. Erneut war dafür Uwaga! eingeladen. In Molfsee nahmen die vier Bandmitglieder unter anderem den Schwerpunktkomponisten Brahms aufs Korn in der Scheune.

Molfsee. Wie gewonnen, so zerronnen: die gute Laune des Publikums. Weil hunderte SHMF-Gäste im beginnenden Unwetter umherirrten, um den Ausgang aus dem Freilichtmuseum zu finden, sank am Mittwoch in Molfsee nicht nur die Lufttemperatur. Die Landesmuseen hatten den parkplatznahen Eingang dichtgemacht und nach Konzertende weder für Ausschilderung noch für halbwegs erträgliche Beleuchtung der Wege Sorge getragen.

Dabei war das Gastspiel der herrlich unernsten Crossover-Combo „Uwaga!“ ein Vergnügen gewesen. Die vier Musiker hatten in der an sich schalltoten Reetdach-Kathedrale Winkelscheune mit geschickt ausgepegelter Verstärkung allerlei Schabernack mit der Musik des Schwerpunktkomponisten Johannes Brahms getrieben.