Summertime? Wir empfehlen (und verlosen!) das konzertante Ereignis von George Gershwins außergewöhnlicher, angejazzter Oper „Porgy and Bess“ in der Kieler Wunderino Arena. Hier lesen Sie außerdem, für welche Festivalkonzerte es in der Woche vom 23. bis 30. August noch Karten gibt.

Elizabeth Llewellyn gibt die Bess in der konzertanten Aufführung von Gershwins Oper „Porgy and Bess“ zum Abschluss des SHMF 2022 in Kiel.

Kiel. George Gershwins im Armenviertel von Charleston spielende Oper „Porgy and Bess“ gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Werken des Komponisten. Gershwin hat zu der spannenden Geschichte um Liebe, Hass, Eifersucht und Diskriminierung eine grandiose Musik geschrieben, die wirkungsvoll Jazz- und Folklore-Elemente verbindet.

Die Intensität des dramatischen und lyrischen Ausdrucks, besonders in den organisch mit der Handlung verknüpften Volksszenen, die Chorsätze der Spirituals, der melodische Einfallsreichtum und die virtuose Instrumentation machen das Werk zur bedeutendsten amerikanischen Volksoper mit Weltgeltung. Weltberühmt wurden auch viele Gesangsnummern aus dem Werk - wie etwa das wundervolle Wiegenlied „Summertime“.

Zum krönenden Abschluss des Festivalsommers 2022 verwandelt sich die Wunderino Arena in Kiel in eine spektakuläre Opernbühne: Neben dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert sind in den Hauptpartien Elizabeth Llewellyn als Bess, Morris Robinson als Porgy und Golda Schultz als Clara zu erleben, die in diesen Rollen zuletzt zahlreiche umjubelte Aufführungen an der New Yorker Metropolitan Opera feierten.

Singt die Titelpartie der Gershwin-Oper: Morris Robinson. © Quelle: Lawrence- Brownlee

Dienstag 23. August 2022: Tschejefem und Hadelich

Alpenländisch: 19.30 Uhr, Kiel, Wissenschaftspark, Open Air am Neufeldthaus, K 184 . Die drei Musiker Johanna Dumfart, Fabian Steindl und Michael Dumfart haben für ihren Ensemble-Namen die ersten Buchstaben ihrer Vornamen genommen – J, F und M –, diese Englisch ausgesprochen, und fertig war "Tschejefem" aus Oberösterreich! Aus dem Alpenland bringen sie launige österreichische Volksmusik nach Schleswig-Holstein und interpretieren davon ausgehend Schlager aus den 1950ern, Wienerlieder und Jazz-Standards. In wechselnden Besetzungen aus Gesang, Zither, Klarinette, Kontrabass und Harmonika werden sie auf der Bühne zu fesselnden Geschichtenerzählern und begeben sich gemeinsam mit dem Publikum auf eine musikalische Reise durch verschiedene Genres und Nationen.

Liebe: 19.30 Uhr, Eutin, Freilichtbühne, Open Air, K 183 . Er ist ein Alleskönner auf dem Gebiet der Musik und der Unterhaltungskunst. Mit seinem aktuellen Programm "L.I.E.B.E." gastiert der Meister des deutschen Jazz-Schlagers, der Sänger, begnadete Instrumentalist und Moderator Götz Alsmann erstmals beim SHMF.

Dvoráks Violinkonzert: 20 Uhr, Hamburg, Elbphilharmonie, Großer Saal, K 185. Augustin Hadelich, Violine, WDR Sinfonieorchester, Cristian Măcelaru, Dirigent. Antonín Dvořák: Violinkonzert a-Moll op. 53; Johannes Brahms: Klavierquartett Nr. 1 g-Moll op. 25 (Orchesterfassung von Arnold Schönberg). "Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder andere die Hauptthemen zusammenklauben", so Johannes Brahms über Antonín Dvořák. Voll Ideenreichtum und Kreativität ist auch das Violinkonzert des böhmischen Komponisten, das mit Augustin Hadelich ein gefeierter Ausnahmekönner interpretieren wird.

Mittwoch 24. August 2022: Götz Alsmann und Ulrich Tukur

Liebe: 19.30 Uhr, Husum, Messe Husum & Congress, K 188 . Er ist ein Alleskönner auf dem Gebiet der Musik und der Unterhaltungskunst. Mit seinem aktuellen Programm "L.I.E.B.E." gastiert Götz Alsmann in Husum.

Vier sind nicht zu bremsen: 16 Uhr, Norderstedt, Kulturwerk am See, K 186 . Familienkonzert mit den Hanke Brothers für Kinder ab fünf Jahren. Vier Brüder, vier Persönlichkeiten, vier mal vier Instrumente und tonnenweise Talent. Die Hanke Brothers sind vier Geschwister außer Rand und Band. Bunt und abwechslungsreich ist das Repertoire des Ausnahmeensembles. Gemeinsam haben sie auf der Bühne einen "musikalischen Dialekt" gefunden, der so noch nicht zu hören war. Klassik, Pop, Jazz, Techno? Egal! Der Groove verbindet alles.

Ulrich Tukur: 19.30 Uhr, Wotersen, Reithalle, K 189. Ulrich Tukur, Rezitation, Christian Redl, Rezitation, Olena Kushpler, Klavier. Vom Zauber einer verwehenden Sprache – Deutsche Gedichte und Balladen mit Musik von Brahms, Schumann, Liszt, Satie u. a.

Donnerstag 25. August 2022: Ätna mit der NDR Bigband

Familienkonzert: 16 Uhr, Ahrensburg, Marstall, K 192 . Familienkonzert mit den Hanke Brothers für Kinder ab fünf Jahren.

Ulrich Tukur: 19.30 Uhr, Hasselburg, Scheune, K 193. Ulrich Tukur, Rezitation, Christian Redl, Rezitation, Olena Kushpler, Klavier. Vom Zauber einer verwehenden Sprache.

Das Duo Ätna: Inéz Schaefer und Demian Kappenstein. © Quelle: Josefine Schulz

Pop und Jazz: 19.30 Uhr Kiel, StrandOrt, K 194. Im Jahr 2020 gewann das junge Elektro-Pop-Duo ÄTNA aus Dresden den renommierten Anchor-Award beim Hamburger Reeperbahn Festival. Letztes Jahr traten sie ebendort mit Weltstar Sting, Joy Denalane und weiteren Acts bei der Opening Show auf und zählen nicht zuletzt seit ihrem Debüt-Album "Made By Desire" weit jenseits unserer Grenzen zu einem der gefragtesten Musik-Duos Europas: Inéz Schaefer und Demian Kappenstein haben den Aufstieg zum Gipfel des Vulkans mit Flügeln statt Füßen bewältigt und tanzen am Kraterrand nun zu ihrem komplett einzigartigen Sound aus üppiger Indietronica, delikatem Art Pop und bilingualen R&B-Dekonstruktionen. Für ihren Auftritt beim SHMF in Kiel bekommen die beiden erneut Unterstützung von der NDR Bigband, mit der sie zuletzt in der Elbphilharmonie ein spektakuläres Konzert gaben.

Freitag 26. August 2022: Familienkonzert mit den Hanke Brothers

Familienkonzert: 16 Uhr, Bad Schwartau, Krummlandhalle, K 196. Familienkonzert mit den Hanke Brothers für Kinder ab fünf Jahren.

Sonnabend 27. August 2022: Summertime in Kiel

Oper konzertant zum SHMF-Abschluss: 19.30 Uhr, Kiel, Wunderino Arena, K 198 . Abschlusskonzert: Porgy & Bess von George Gershwin. Morris Robinson, Porgy, Elizabeth Llewellyn, Bess, Chauncey Packer, Sportin Life, Lester Lynch, Crown, Golda Schultz, Clara, Latonia Moore, Serena. NDR Vokalensemble und Gäste, NDR Elbphilharmonie Orchester, Alan Gilbert, Dirigent.

Brahms-Finale: 19.30 Uhr, Lübeck, Musik- und Kongresshalle, Konzertsaal, K 199. NDR Radiophilharmonie Hannover, Andrew Manze, Dirigent. Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68 und Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98.

Andrew Manze dirigiert zum SHMF-Abschluss alle vier Brahms-Sinfonien in Lübeck. © Quelle: Micha Neugebauer

Sonntag 28. August 2022: Brahms und Weltmusik

Brahms-Finale: 19.30 Uhr, Lübeck, Musik- und Kongresshalle, Konzertsaal, K 201 . NDR Radiophilharmonie Hannover, Andrew Manze, Dirigent. Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 und Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90.

Around the World: 11 Uhr, Hamburg, Elbphilharmonie, Großer Saal, K 200. Abel Selaocoe, Violoncello & Leitung; Manchester Collective. Der südafrikanische Cellist Abel Selaocoe erkundet die musikalischen Traditionen unterschiedlicher Länder – er nimmt uns mit auf eine musikalische Reise rund um den ganzen Globus. Mit seinen genreübergreifenden Konzerten ist er unter anderem bei den BBC Proms aufgetreten und hat das Publikum mit einer einzigartigen Kombination aus virtuosem Cellospiel, freier Improvisation, afrikanischem Gesang und Body-Percussion in den Bann gezogen.

Montag 29. August 2022: Fünf verwandelte Sterne

Fünf Sterne deluxe: 19.30 Uhr, Hamburg, Laeiszhalle, K 202. Die legendäre Hip-Hop-Gruppe "Fünf Sterne deluxe" bei einem Heimspiel in Hamburg live erleben zu können, das verspricht in jedem Fall ein aufsehenerregender Abend zu werden. Fünf Sterne deluxe in der Laeiszhalle mit klassischem Instrumentarium und einem Dirigenten, das klingt nach einer Sensation.! Miki Kekenj und sein "Takeover! Ensemble" – dieses Mal als groovende Blaskapelle – drehen die Hits der Hamburger Hip-Hop-Granden durch den musikalischen Fleischwolf und präsentieren zusammen mit der Band um Das Bo, Tobi Tobsen, DJ Kuhlmann und Luis Baltes ein Feuerwerk aus Skurrilität und guter Laune – mit Pauken, Trompeten und Opernsängern als Backgroundchor!

Wieder zu Gast beim SHMF: Klaus Maria Brandauer © Quelle: Nik Hunger

Dienstag 30. August 2022: Brandauers schöne Magelone