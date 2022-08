Büdelsdorf. Faszinierend, wie unterschiedlich die Neue Musik im 21. Jahrhundert ausgeprägt ist. Treffend stellt Prof. Andreas Eckhardt für die Stifter in der ACO Thormannhalle ein „Universum der Vielfalt“ und „zukunftsempfindliche“ Sensibilität der Komponistinnen und Komponisten unserer Zeit fest.

Der türkische Vorjahrespreisträger Mithatcan Öcal, Jahrgang 1992, „spricht“ in seinem Auftragswerk für die diesjährige Verleihung eine völlig andere Sprache als die britische Kollegin. Sein „musikalisches Denkmal für Seine Exzellenz Mehmet Ali Uzunselvi“ (ein Komponistenkollege) für zwei Klarinetten, Fagott, Violine, Viola und Violoncello (sowie Schlagzeug) reflektiert ein nervöses urbanes Rumoren voller rhythmischer Finten und Effekte. Es klingt in der Uraufführung durch das Ensemble Reflektor unter Leitung der Dirigentin Bar Avni wie weiterentwickelter Weill, Strawinsky oder auch Hindemith. Ein wenig brav, aber raffiniert und sehr unterhaltsam.

Die aktuelle Preisträgerin Hannah Kendall hat da mehr Klangexperiment, Wut und gedeckelte Angst in ihrer Musik zu bieten. Als erste schwarze Komponistin und eine der noch wenigen weiblichen Preisträgerinnen hat sie drei Sätze aus ihrem Zyklus „Tuxedo“ mitgebracht. „Hot Summer No Water“ für Violoncello (Louise McMonagle), „Crown: Sun King“ für Violine (William Overcash) und „Diving Bell 2“ für Harfe (Anne Denholm) wirken wie Schreie, die sich den Instrumenten und ihren mitsingenden Interpreten entringen, stille Schreie, oberhalb der Hörgrenze. Dazu sorgen eine Trillerpfeife der Polizei, Spieluhren oder präparierte Saiten für Irritationen.

Der Hindemith-Preis 2022 ging an Hannah Kendall. © Quelle: SHMF

Der 1984 in London geborenen Britin geht es um die befreiende „Kreolisierung“ der Musik, der öffnenden Hinwendung der eurozentristischen Szene zu afrikanisch-karibischen Anklängen. Im „Frack“-Zwang (engl. „Tuxedo“) nach einer grafischen Partitur des amerikanischen Künstlers Jean-Michel Basquiat sucht sie in ihrer Wahlheimat New York nach Chiffren, die dem fortwährenden Problem der „People of Colour“ in den USA und überall entsprechen. Und sie findet sie auch – „berührend“, wie Dr. Harald Kisiedu vom Musikinstitut der Hochschule Osnabrück und Susanne Bieler-Seelhoff für die Landesregierung Schleswig-Holsteins in ihren Würdigungen zu Recht anmerken.