﻿SHMF in Kiel: Dominique Horwitz und Orchester lassen Strawinsky tanzen

Kiel. Nach der Pause, bei Strawinsky, sitzt Omer Meir Wellber selber im Publikum. Weil der Porträtkünstler des Schleswig-Holstein Musik Festivals die Woche über mit einer Grippe zu kämpfen hatte, die Zeit zwischen Festivalorchesterprobe und Konzerten knapp wurde, hat er den Taktstock für das Rezitationskonzert mit Dominique Horwitz in der Petruskirche abgegeben.

Tohar Gil hat eine Gestik, die ihn als Wellber-Schüler ausweist, und er nimmt die Rolle am Pult lässig souverän. Blechbläser und Schlagwerk legen im kleinen Ensemble den pompösen Marschrhythmus vor; bald tanzen einzelne Töne lustig aus der Reihe – so wie der Soldat vom Marschieren ins frische Wandern übergeht. Und einmal mehr wundert man sich, dass bei so viel ansteckender jugendlicher Energie auf der Bühne so wenig Jugend im Publikum vertreten ist.

Dominique Horwitz beim SHMF in Kiel: Moritatenerzähler und Spieler zugleich

Schon hat sich Dominique Horwitz eingeklinkt in den Rhythmus, marschiert auf der Stelle mit und treibt die Sprache im militärisch-zackigen Stakkato voran. Mitten hinein in „Die Geschichte vom Soldaten“, der auf dem Weg in den Fronturlaub den Teufel trifft und ihm seine alte Geige überlässt – im Tausch gegen „ein Buch, das wie ein Geldschrank funktioniert“.

1918 komponierte Igor Strawinsky, inspiriert von einem russischen Märchen, das Stück. Und das ungewöhnliche Musiktheater, das zur Rezitation keinen Gesang, aber Tanz vorsieht, jazzt, scheppert, spielt dissonant und Folklore und ist überhaupt den Bühnenmusiken eines Kurt Weill schon sehr nah.

Horwitz übernimmt in der szenischen Darstellung die vorgesehenen drei Sprechrollen, ist lakonisch munterer Moritatenerzähler und versierter Spieler zugleich. Ganz im Sinne von Brechts Idee vom epischen Theater und der Distanz schaffenden Verfremdung. Den Soldaten malt er ein bisschen tumb, den Teufel fuchtelnd als listigen Manipulator, der seinem Opfer nicht nur die Geige abluchst, sondern auch noch drei Jahre Lebenszeit. So dass der Soldat nach vermeintlich dreitägigem Schlaf zurückkehrt in eine andere Welt, in der die Verlobte verheiratet ist und die Dörfler ihn nur noch als Gespenst erkennen.

Das SHMF in Kiel: Ein Stimmenkonzert, das auch Kopfchaos sein könnte

Der Schauspieler knarzt und knötert, tanzt und lässt die Stimme fließen, legt auch mal eine Spur zu viel von Gollums greinender Gier (aus Tolkiens „Herr der Ringe“) hinein und landet plötzlich im groovenden Rap. Und wie sich die Rollen da durchdringen, das Ganze zum Stimmenkonzert wird, das auch einfach Kopfchaos sein könnte, das ist starkes Theater.

Das mit Musikern des Festivalorchesters verstärkte Ensemble wirkt dazu als Kulisse, Stichwortgeber und Motor zugleich. Heraus ragen Mihaela Costeas flirrende Geige und die luftige Klarinette von Alessio Vicario. Musik und Rezitation verbinden sich in der Geschichte der verlorenen Seele zum rasanten Vorläufer von Jazz trifft Lyrik.

Vor Strawinsky entfaltet sich mit Schnittke eine andere Seelenreise

Eine Seelenwanderung der anderen Art bedeutet zuvor Alfred Schnittkes Klavierquintett, bei dem Omer Meir Wellber den Klavierpart übernimmt. Ein schmerzliches Stück Musik, in dem es nichts Heiles und Ganzes gibt, ist das zwischen 1972 und 1976 entstandene Werk, in dem Schnittke den Tod der Mutter verarbeitete.

Hier sitzt der Dirigent am Piano: Omer Meir Wellber bei Schnittkes Klavierquintett mit Musikern des Festivalorchesters. Neben ihm (li. außen) agiert Tahir Gil, der bei Strawinsky am Pult übernimmt – als Seitenumblätterer. © Quelle: Marco Ehrhardt

Das Multi-Talent Wellber hat ein Feeling für das Kaputte, die Seelenpein, spielt mit fragilem Anschlag, feinfühlig dem Klang nachlauschend. Zögerlich vereinzelt fallen die Töne, steigen und verklingen wie im fortgesetzten Versuch zusammenzufinden.

Die vier jungen Musiker aus dem Festivalorchester schaffen ihm konzentriert die Klangfolie, aus der Rhythmen und Melodieansätze wachsen. Bis sich zum Schluss aus den Fragmenten eine kleine Melodie schält. Ein Wiegenlied, erst vorsichtig, dann kraftvoller. Ein Hoffnungszeichen in Schnittkes tief verschatteter Moll-Welt. Und ein sehr besonderer Abend.