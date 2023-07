﻿Grigory Sokolov fesselt mit SHMF-Klavierkonzert in der Petruskirche Kiel

Kiel. Dürfte man über Grigory Sokolovs Klavierabend in der Kieler Petruskirche nur eine stichwortartige Kürzest-Kritik schreiben, müsste diese lauten: Aufregende pianistische Entdeckungsreise ins englische Frühbarock, expressive Tiefenbohrungen bei Mozart, unbändig be-geistertes Publikum, Zugaben-Höchstzahl (sechs) in Sokolovs legendärer „dritter Konzerthälfte“.

Aber mit Stichworten wird man diesem Abend und diesem Künstler – einem der eindrucksvollsten, seriösesten, fesselndsten Pianisten unserer Zeit – nicht gerecht. Dass er mit hierzulande kaum bekannter Klaviermusik des vermutlich in London geborenen Henry Purcell die Petruskirche bis auf den letzten Platz füllt und das Publikum eine Konzerthälfte lang fasziniert, liegt weniger am SHMF-Schwerpunkt „London“ als an Sokolovs Gestaltungsmagie.

Sokolov spielt Purcell in der Petruskirche: Alles andere als frühbarocke Schmuseware

Drei Klaviersuiten, zwei Chaconne-Kompositionen und einige Einzelstücke, vom Pianisten tonartlich sinnreich geordnet, sind alles andere als frühbarocke Schmuseware: Unerwartete harmonische Wendungen, schroffe Dissonanzen, üppiges Verzierungswerk geben langsamen wie schnellen Sätzen enorme Treibkraft. Die kostet Sokolov mit variablem, teils robustem Klang aus, als sei der Flügel ein großes Cembalo. Scheint in der g-Moll-Suite der Taktgrund manchmal gummiartig nachzugeben, so führt Sokolov uns nach und nach tief in Purcells fantastische Tastenwelt hinein. Fast erschreckt die Zuhörerschaft, als die abschließende g-Moll-Chaconne unerwartet früh endet.

Mozart gibt Sokolov nach der Pause einen runderen Grundton, lässt die B-Dur-Sonate B-Dur KV 333 aber doch in allen Farbfacetten schimmern. Auch hier scheut er sich nicht vorm zupackenden Forte (während im Kopfsatz einige Akzente entfallen). Leises und Lautes, hohe und tiefe Klangregister, Gesangliches, Passagen und Pointen sind permanent in intensivem Gedankenaustausch.

Zum Abschluss lässt Sokolov im SHMF-Konzert Mozart zum Mirakel werden

Im abschließenden Adagio h-Moll KV 540 wird Sokolovs Mozart zum Mirakel: Jeder Klang, jede neue Wendung des Hauptgedankens sind betörend gefärbt und zugleich Teil des Ganzen. Im Mittelteil wer-den Mozarts (Romantik vorahnende) harmonische Tiefen ausgelotet. Kleine Verzögerungen lassen bangen, das Adagio könne vorzeitig an melancholischer Schönheit sterben, ehe Sokolov das Publikum und die Musik mit sicher-sensibler Hand zum schmerzlich-schönen H-Dur-Schluss führt: ein Sternstunden-Konzert.

