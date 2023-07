﻿Daniel Hope and Glory: So war die Last Night of the Proms beim SHMF 2023 in Neumünster

Schleswig-Holstein Musik Festival

Pomp and Circumstance beim SHMF in Neumünster mit der NDR Radiophilharmonie Hannover unter Paul Daniel: Zu „Land Of Hope And Glory“ regnet es Luftballons.

Bei einem Schwerpunkt London darf sie nicht fehlen, schon gar nicht in der „Royal Albert Hall des Nordens“, den Holstenhallen Neumünster: die „Last Night of the Proms“-Kopie des SHMF. Mit Porträtkünstler Daniel Hope als Solist und Moderator sowie Paul Daniel am Pult war sie authentisch besetzt.

