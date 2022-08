Justus Frantz und seine „Philharmonie der Nationen“ in der ausgesprochen gut besuchten Holstenhalle Neumünster: Da gab es vor dem Konzert große Worte und nachher großen Jubel für den Gründer und einstigen Intendanten des Schleswig-Holstein Musik Festivals als Dirigenten.

neumünster. Ja, in vielerlei Hinsicht ist es ein großer Abend: das SHMF-Konzert in der Holstenhalle Neumünster mit Justus Frantz und seiner „Philharmonie der Nationen“: Groß ist der Andrang. Groß sind die Worte, die SHMF-Intendant Kuhnt anfangs an Frantz als Gründer und einstigen Intendanten des großen Schleswig-Holstein Musik Festivals richtet, und groß Frantz‘ Rührung bei seinem Dank an Kuhnt und das Publikum.

Mit Peter Tschaikowskys Violinkonzert und Antonín Dvořáks 9. Symphonie („Aus der Neuen Welt“) stehen große Werke der Spätromantik auf dem Programm, das mit Zoltán Kodálys teils innig-improvisatorischen, teils mitreißend wirbelnden „Tänzen aus Galánta“ beginnt. Und riesengroß ist der Beifall nach Werken und Sätzen, sodass am Ende Kodálys schmissiger Schlusstanz als Zugabe wiederholt wird. Wer danach mit großer Begeisterung heimgeht, sollte die Lektüre hier beenden.