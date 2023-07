﻿SHMF-Konzert: Salaputia Brass mittendrin im Kieler Casino Royale

Kiel. Klassentreffen während des Schleswig-Holstein Musik Festivals dürfen launig sein: Das spüren am Montagabend die rund 700 Zuschauer im ausverkauften Casino der Stadtwerke Kiel nach den ersten Klängen der Fanfare „The Right oft the Line“. Salaputia Brass stehen auf der Bühne, eine zwölfköpfige Blechbläser-Combo, deren Musiker sich im Alter zwischen 14 und 18 Jahren im Bundesjugendorchester kennen- und lieben lernten, wie Posaunist Philip Pineda Resch verriet. Dabei sei reichlich Zitronenlimo geflossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Liebes- und Trinklieder genossen die Menschen auch im Zeitalter der Renaissance. So sind die Zuhörer angehalten, in Anthony Holbornes „The Fairie Round“ Spring- von Schreittänzen zu unterscheiden. Das ist nicht schwer, wenn Tempi und Dynamik so eindrucksvoll variieren, angetrieben von Severin Stitzenberger am Schlagwerk.

Salaputia Brass im SHMF: Casino Royale in Kiel

Freunde der Kammermusik kommen voll auf ihre Kosten. Beim „Englishman in New York“ (Sting) brilliert Peter Dörpinghaus an der Trompete, im Saal tippen und wippen zahlreiche Besucher mit ihren Füßen im Takt, wobei Dörpinghaus‘ Solo zeitweise derart aus der Reihe tanzt, dass so mancher Gast hinterherhinkt. Freestyle par excellence.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zur großen orchestralen Einheit trumpfen die Kerlchen (so das lateinische Salaputia auf deutsch) auf, als sie „Bond for Brass“ von John Berry & Monty Norman intonieren. Ist das noch die Kantine der Stadtwerke Kiel – oder nicht eher das Casino Royale im tschechischen Kurort Karlsbad? Geradezu monumental klingt die Musik, sie macht Lust auf einen guten James-Bond-Klassiker aus den 1960er-Jahren.

Munteres Beatles-Potpourri im Stadtwerke-Casino

Bei „All You Need Is Brass“ wird die Tonlage höher, gelegentlich kritisch hoch. Aber Peter Dörpinghaus spielt sauber, treibt seine Kerlchen an. Er hat ein munteres Beatles-Potpourri erarbeitet. Spätestens jetzt untermauert das Blechbläserensemble, dass es reifer geworden ist: Alle Musiker besetzen Solo-Positionen in deutschen Spitzenorchestern. Getrunken wird nicht mehr Limo, sondern Bier. Dem Publikum gefällt’s. Stehende Ovationen. Salaputia Brass kommen zurück auf die Bühne. All you need is love.

KN