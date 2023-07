In den Liedern reisen Hepta Polka kreuz und quer durch Europa. Ob traditionelle Folk-Songs oder eigene Stücke, bindet das Oktett Musik von Skandinavien bis zum Balkan zu einem üppigen, harmonischen Strauß, der auch mal eigenwillige Blüten treibt. Und es muss nicht immer Polka sein.

Molfsee. Konzerte in Schleswig-Holstein fühlten sich stets an wie ein Heimkommen, sagt Finn Henrik Stamer. Gerade hat das Oktett Hepta Polka am Sonntagabend sein ausverkauftes, netto zweistündiges SHMF-Konzert in der Winkelscheune des Freilichtmuseums Molfsee eröffnet (das am Montag wiederholt wird). Die Musiker stammten ja überwiegend aus Kiel oder Flensburg. Er, so Stamer, habe den Konzerttermin gleich mal für einen Besuch bei seiner Schwester in Strande genutzt, um gemeinsam segeln zu gehen.