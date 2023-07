SHMF

Hinreißend-unbedingtes Zusammenspiel: Avi Avital und die Academy St Martin in the Fields in der Rendsburger Christkirche.

Die weltberühmte „Academy of St. Martin in the Fields“ und Mandolinen-Star Avi Avital begeistern in Rendsburgs ausverkaufter Christkirche mit vorwiegend englischer Musik. Höhepunkt sind die fesselnden, hinreißend gespielten „Three Sisters“ der 1980 geborenen Anna Clyne für Mandoline und Streicher.

