﻿SHMF 2023: Gut die Hälfte der 190.000 Karten ist schon weg

Lübeck. Binnen zwei Wochen nach Vorverkaufsstart hat das SHMF über 100 000 Tickets verkauft. Insgesamt verfügbar sind für die 197 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande und zwei Kindermusikfeste rund 190 000 Karten. „Wir staunen! Und sind überglücklich, dass unser Publikum die Vorfreude auf einen gemeinsamen Sommer voller Musik mit uns teilt“, sagt Festivalintendant Christian Kuhnt. 53 Prozent Auslastung schon zu Beginn des telefonischen Vorverkaufs (seit 10. März) – das ist tatsächlich ein Spitzenwert: 2019 waren es zum entsprechenden Zeitpunkt 48 Prozent, 2018 wie auch 2022 waren es 42 Prozent.

Die coronabedingte Zurückhaltung der vergangenen Jahre ist offenkundig überwunden – auch in dieser Woche seit die Nachfrage weiter hoch, hieß es am Mittwoch aus der Kartenzentrale des SHMF.

Konzert mit Simply Red nur noch über die Warteliste

Und auch wenn etwa in Kiel Maisky & Friends, Salaputia Brass und Rebekka Bakken bereits ausverkauft sind und es für Grigory Sokolov genauso wie für Simply Red und die Familie Flöz nur noch Wartelistenplätze verfügbar und die Konzerte mit Porträtkünstler Daniel Hope grundsätzlich stark nachgefragt sind, gibt es für die meisten Konzerte im kommenden Sommer noch Karten.

Das gilt auch für die Eröffnungskonzerte am 1. und 2. Juli in Lübeck mit Mendelssohns Oratorium „Elias“, für Star-Cellistin Sol Gabetta und dem London Philharmonic Orchestra am 19. Juli ebenso wie Geigerin Anne-Sophie Mutter und ihre Virtuosi am 24. August in Neumünsters Holstenhallen.

In St. Michaelis Hamburg gastiert am 4. Juli die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Paavo Järvi und mit Christian Tetzlaff gibt in der Elbphilharmonie ein gefragter Geiger unserer Zeit am 21. August ein Konzert.

SHMF: Noch viele Karten für Harry Potter in Neumünster

Auch für das große cineastische Event, bei dem das Schleswig-Holstein Festival Orchestra den Film „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ in Neumünster am 4./5. August live begleitet, gibt es noch reichlich Karten. Was ebenfalls für das Musikfest in Emkendorf am 22./23. Juli und das dortige Open Air mit „The Swingles“ (24. Juli) gilt.

Der Vorverkauf, der seit dem 23. Februar online (www.shmf.de, ausgewählte Konzerte auch über www.kn-tickets.de) und postalisch läuft, ist nun um die Hotline 0431-23 70 70 ergänzt.

