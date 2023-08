﻿Vivaldi und viel mehr: SHMF 2024 nimmt Venedig in den Fokus

Lübeck. „Wenn ich ein andres Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig“ – so ausschließlich, wie es der Dichter und Philosoph Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert empfand, werden es die Programmplaner beim SHMF nicht sehen. Aber nach London ist 2024 die Zeit reif für die Musikmetropole Venedig.

Bewusst will man im Schwerpunkt einen starken Kontrast setzen: Nachdem das Schleswig-Holstein Musik Festival in diesem Sommer das urbane London beleuchtet hat, will es mit Venedig „einen Sehnsuchtsort und eine Stadt präsentieren, die sich bis heute der Schnelllebigkeit der modernen Welt entzieht“, kündigte Intendant Christian Kuhnt am Sonntag vor dem Abschlusskonzert 2023 mit Händels „Messiah“ in Lübeck an.

Antonio Vivaldi prägte den Klang Venedigs

Viele europäische Musiker und Komponisten kamen von der Renaissance bis in die Moderne in La Serenissima, der Allererlauchtesten, zusammen und trieben von hier aus Innovationen der Vokal- und Instrumentalmusik auf dem ganzen Kontinent voran: Die venezianische Mehrchörigkeit erlebte bei Vokalwerken im Markusdom ihre Blüte, die Stadt galt auch als Zentrum des Musiktheaters – heute genießt das La Fenice einen legendären Ruf, im 17. Jahrhundert gab es rund 20 Opernhäuser, die sich erstmals auch für das bürgerliche Publikum öffneten. Georg Friedrich Händel ließ hier seine Opern aufführen, ebenso wie im 19. Jahrhundert Gioachino Rossini oder immer wieder Guiseppe Verdi. Nicht zuletzt prägte der Venezianer Antonio Vivaldi (1678-1741) den Klang der Stadt. Er komponierte allein 241 Violinkonzerte...

Auch die Musik der Gondolieri will das SHMF abbilden

Auswahl gibt es also genug: Mit Werken von Giovanni Gabrieli und Claudio Monteverdi, Vivaldi und Tomaso Albinoni genauso wie von Guiseppe Verdi und Richard Wagner (der 1883 in Venedig starb) will das SHMF im Sommer 2024 die musikalische Bandbreite Venedigs abbilden. Auch Mahlers Adagietto aus der 5. Sinfonie ist durch Viscontis „Tod in Venedig“ eng mit der Lagunenstadt verbunden. Und als Vertreter der Moderne ist der Komponist Luigi Nono ein echter Venezianer.

Neben Konzerten, Opernabenden, Kammermusik und Liederabenden soll es auch Programme geben, die vom venezianischen Karneval, dem Lebemann Giacomo Casanova und den populären Gesängen der Gondolieri inspiriert sind, versichert der Intendant. Viel Raum für Emotionen: Am rechten Ort könnte man sich da ein wenig wie im Gran Caffé Quadri auf dem Marktplatz fühlen.

Das detaillierte Programm des kommenden Festivalsommers wird am 22. Februar 2024 bekanntgegeben.

