SHMF-Masterclasses beginnen mit Mandolinen-Star Avi Avital

Lübeck. Die erste SHMF-Masterclass in diesem Festivalsommer ist eine Premiere, denn anstelle von Unterricht in kleinen Gruppen findet sich hier erstmals ein großer Klangkörper zusammen: Insgesamt 80 begeisterte Mandolinisten und Mandolinistinnen bilden das größte Mandolinenorchester Schleswig-Holsteins. Die Leitung hat Avi Avital, SHMF-Porträtkünstler aus dem Jahr 2017 und Schirmherr für das „Instrument des Jahres 2023“ in Schleswig-Holstein, die Mandoline.

Vom 16. bis zum 22. Juli wird Avi Avital in verschiedenen Workshopeinheiten mit den Teilnehmenden Arrangements von Purcell, Vivaldi, Mozart und Albéniz sowie israelische Folklore erarbeiten. Unterstützt wird er in der Probenarbeit von den Dozenten Shaul Bustan, Steffen Trekel, Alon Sariel und Lukasz Kuropaczewski.

SHMF: Nur noch insgesamt vier Meisterkurse in der Musikhochschule Lübeck

Für die inzwischen nur noch drei weiteren Masterclasses, die Anfang August beginnen, kehren der Cellist Steven Isserlis (6. bis 9. August), der Fagottist Matthias Rácz (6. bis 10. August) und der Klarinettist François Benda (8. bis 12. August) als Dozenten zurück.

In den Masterclasses zählt nicht nur die Virtuosität. Für eine erfolgreiche Karriere ist auch die Entwicklung von Kompetenzen, die über die Musik hinausgehen, entscheidend. Aus diesem Grund bieten die SHMF-Masterclasses Workshops zu Mentaltraining, Dispokinesis und Physiotherapie an, um auch die körperspezifischen und mentalen Fähigkeiten der Teilnehmenden zu schulen. Darüber hinaus wird das Programm durch ein Seminar zum Thema „Karriereentwicklung“ ergänzt.

Der Mandolinen-Workshop mit Avi Avital ist öffentlich und findet am Sonntag, 16. Juli, 19.30 bis 22 Uhr sowie ab Montag, 17. Juli, von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr statt (Änderungen vorbehalten, aktuelle Kurszeiten zu erfragen unter Tel. 0451 / 3895721). Gasthörerinnen und -hörer müssen sich nicht vorher anmelden. 10-Euro-Gasthörerausweise sind an der Tageskasse im Organisationsbüro der Masterclasses in der Musikhochschule Lübeck (16.7.-22.7. & 6.8.-12.8.) erhältlich: tägl. 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter masterclasses@shmf.de oder unter www.shmf.de/mc

