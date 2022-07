﻿SHMF: Melodram mit Isabel Karajan in der Nikolaikirche Plön

Die Stimmungen wogen in der Nikolaikirche Plön: Dort setzt die Schauspielerin Isabel Karajan mit Daniel Ciobanu am Klavier mit „Enoch Arden“ eine dramatische Liebes- und Verlustgeschichte in Szene. Die funktioniert sogar ohne den eigentlich als Dialogpartner vorgesehenen, erkrankten Omer Meir Wellber.

Plön. Eigentlich hätte Omer Meir Wellber in der Nikolaikirche in Plön zwischen den Proben und Konzerten mit dem Festivalorchester sowie dem Auftritt als Akkordeonist mit Dominique Horwitz (31. Juli) auch noch als Rezitator auftreten sollen; was eine akute Halsentzündung, so Festivalangaben, zunichte machte. Isabel Karajan, renommierte Schauspielerin und Tochter der Dirigentenlegende Herbert von Karajan und seiner Frau Eliette, aber wuppt die ungewöhnlich als Doppel geplante Ballade „Enoch Arden“ mit Daniel Ciobanu am Klavier auch als One-Woman-Show.

Erst darf man ihr und dem Pianisten noch beim Einstimmen zusehen, wie sie sich lautmalend, klimpernd und sprechübend in die Welt von Alfred Tennysons Langgedicht (1867) einfühlen, das Richard Strauss 1897 vertonte. Dann lässt Ciobanu am Klavier Wellen rollen und wilde Wetter, steigt Isabel Karajan in die Geschichte von der Kinderfreundschaft ein, in der sich zwei Jungen in das Mädchen Annie verlieben. Und zieht den Faden weiter in die vom nun erwachsenen Seemann Enoch, der eben diese Annie und die Kinder zurücklässt, auf einer einsamen Insel strandet und nach der viel zu späten Rückkehr die Frau mit dem Kindheitsfreund verheiratet sieht.

Isabel Karajan entwirft ein brodelndes Melodram

Ein brodelndes Melodram vor Meerkulisse setzt Isabel Karajan mit Stimme und Körper in Szene. Sie lässt die reimlosen Verse schwingen, expressiv, nachdenklich, manchmal lustvoll im Manierierten gründelnd. Und wie sie das Spiel leicht ins Groteske überzieht, dazu die Dramatik auskostet, wirkt sie selbst wie eine Entdeckerin. Dass sie die von Wellber übernommenen Passagen auch mal vom Blatt lesen muss, wirkt da passend wie ein dramaturgischer Kunstgriff.

Ciobanu lässt dazu in sich aufschwingenden Klavierläufen Liebeskummer und Sehnen spüren, illustriert im ungestümen Voran die inneren Kämpfe der Figuren, für die Isabel Karajan den Erzählrahmen entwirft. Und wie Text und Klavier ineinander fließen, mal Dialog, mal Chor sind, das treibt die wachsende Dramatik voran.

Schauspielerin und Pianist spielen auch ein bisschen Kulturgeschichte mit

Dabei haben Schauspielerin und Pianist sichtlich Spaß auch an der Rolle der Unterhaltungskünstler. Er im buntscheckigen Frack und mit unterschiedlichen Socken, sie in rotschwarzer Kluft, ein Clown, der auch etwas Mephisto spielt, lassen sie auch immer wieder einen Ton der Belustigung mitschwingen und nehmen dem Pathos so den Wind aus den Segeln.

So spielen sie in ihrer (Ver)Kleidung immer auch ein bisschen Kulturgeschichte mit – schließlich galt das zwischen Oper und Lied schwingende Melodram im 19. Jahrhundert als ästhetisch wenig ernst zu nehmend. Selbst Richard Strauss tat seine Musik zunächst als „Gelegenheitsschund“ ab. In der etwas lückenhaft gefüllten Nikolaikirche aber baut sich die Geschichte als großes menschliches Gefühlsdrama mit Zwischentönen auf. Und wie Karajan und Ciobanu damit spielen, bereitet dem Publikum hörbar Vergnügen.