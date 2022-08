﻿SHMF: Pianist Martin Stadtfeld mit Händel und Brahms in Büdelsdorf

In Kiel kennt man Jeppe Hein durch seinen Brunnen im Hiroshima-Park. Die Kunst des Dänen wird weltweit geschätzt, seine Installationen sind unter anderem in Australien, den USA und den Niederlanden zu sehen. Jetzt ist der 48-Jährige mit einer interaktiven Schau in der Herbert Gerisch-Stiftung zu Gast: „The best things in life aren‘t things“.