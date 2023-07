﻿Kiel: Martin Grubinger im Interview vor seinem letzten SHMF-Konzert

Kiel. Es ist ein Ausstieg mit Ansage: Schlagzeug-Star Martin Grubinger hatte schon länger angekündigt, dass er mit 40 Jahren eine Konzertkarriere beenden will, die zugleich immer Hochleistungssport gewesen ist. Mit seinem Konzert am 17. Juli in der Wunderino Arena Kiel nimmt der Österreicher nun Abschied vom SHMF – nach gut 75 Auftritten. Nun will er nur noch als Hörer und als Heavy-Metal-Fan nach Wacken in den Norden kommen.

Herr Grubinger, ist das Konzert am Montag in Kiel definitiv Ihr letztes für das SHMF?

Ja, nach knapp 25 Jahren, die ich wahrscheinlich jedes Jahr beim Festival war, wird es das letzte Konzert sein.

Ist Ihr zeitiger Abschied von der Bühne auch ein Zeichen zu gehen, bevor man dem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werden kann?

Dieser Moment wird vielleicht zu oft verpasst. Ich glaube, es ist ganz entscheidend für uns Künstler, die wir doch immer an einem gewissen Limit agieren, dass wir den richtigen Moment erwischen. Jetzt fühle ich mich noch wirklich gut, am Höhepunkt meiner Schaffenskraft, jetzt ist der beste Moment, um aufzuhören.

Haben Sie keine Angst vor dem Entzug?

(lacht) Ich bin mir ganz sicher, dass ich es nicht vermissen werde. Natürlich ist es schön, gefeiert zu werden, rauszugehen und Leute glücklich zu machen. Aber am Ende ist es keine Droge.

Und was kommt nun?

Natürlich die Professur für klassisches Schlagzeug am Mozarteum in Salzburg. Da hängt mein Herz dran: All das, was ich gelernt habe, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, was ich mir erarbeitet habe, möchte ich gerne weitergeben. Das zweite Projekt, an dem ich sehr hänge, ist ein Musik-App-Projekt namens „MyGroove“ mit dem Ziel, dass wieder mehr musiziert wird. Das werde ich sehr intensiv verfolgen. Und das dritte ist: Ich möchte Geschichte studieren! Im Herbst geht es los!

Sie sind als Solo-Schlagzeuger eine große Ausnahme. Wann wussten Sie, dass Sie diesen Weg nehmen wollten?

Mein Traum war: Ich wollte Schlagzeuger bei den Wiener Philharmonikern werden. Dann habe ich begonnen, die Solo-Literatur von Xenakis zu spielen oder von Wolfgang Rihm, Hans Werner Henze und gemerkt: Hier tut sich für mich eine Welt auf, die ist anders und die ist außergewöhnlich. Aber eigentlich gab es kein Publikum für solche Konzerte.

Das hat sich geändert – wie haben Sie das erreicht?

Mein allererstes Konzert beim SHMF war 1999 beim Musikfest auf dem Lande in Emkendorf. Ich erinnere mich gut: Ich leg’ los in dieser Scheune und spiele Xenakis – danach war der halbe Saal leer, das war eine echte Flucht. Die Leute haben nicht verstanden, was ich da gemacht habe. Aber es waren auch welche da, die geblieben sind, die das toll fanden und begeistert applaudiert haben. Die kamen dann auch zum nächsten Konzert, haben Freunde mitgebracht – so konnte ich mir nach und nach ein Publikum erspielen.

2007 haben Sie den Leonard Bernstein-Award des SHMF bekommen – war das ein Karriere-Booster?

Ja, total! Es war ja etwas ganz Neues, dass ein Schlagzeuger diesen Award bekommt. Das hatte auch zur Folge, dass ich dann mit den ganz großen Dirigenten arbeiten durfte. Der Preis war ein totaler Boost.

In diesem Jahr erhält wieder eine Schlagzeugerin, Vivi Vassileva, den Bernstein-Award, den Sie 2007 bekommen haben – macht Sie das ein bisschen stolz?

Ja, natürlich, die Vivi ist ja eine Studentin von uns vom Mozarteum, die jetzt in die weite Schlagzeugwelt hinaus geht. Das freut mich ganz enorm. Und sie hat eine klare Botschaft. Ihr ist der Umweltschutz wichtig, die Nachhaltigkeit. Ihr ist es wichtig, dass es in Zukunft möglich ist, auf unserem Planeten zu leben. Das lebt sie als Künstlerin, als Person, das lebt sie mit ihrem Repertoire. Wir müssen uns tatsächlich fragen, sind wir glaubwürdig? Und zwar bei zwei großen Themen. Das eine ist Nachhaltigkeit: Ist es wirklich notwendig, dass wir ganze Orchester über den großen Teich nach Europa fliegen oder sollten wir da nicht wieder stärker regional denken? Das zweite ist: Sind wir gegenüber dem Publikum glaubwürdig, was Politik und Gesellschaft betrifft. Ein Künstler, der mit Wladimir Putin sympathisiert und kollaboriert und gleichzeitig Musik von Beethoven, von Strawinsky, von Schostakowitsch und Xenakis macht – das ist für mich ein klassisches Glaubwürdigkeitsproblem.

Was bringen Sie mit zum Konzert in Kiel?

Das letzte Konzert für das SHMF wird ein sehr spezieller Moment. Es freut mich sehr, dass ich mir aus den verschiedensten Programmen Dinge herauspicken durfte, die mir besonders viel Spaß machen. Dazu kommt der Max Mutzke – ich wollte schon über viele Jahre einmal mit ihm arbeiten und jetzt wurde mir im letzten SHMF-Konzert Gelegenheit dazu gegeben. Es gibt Songs, die ich ganz privat wahnsinnig gerne höre und die ich an diesem Abend mit Max und dem Percussive Planet Ensemble auf der Bühne spielen möchte. Ich darf mir meinen eigenen Konzertabend zusammenbauen, das ist natürlich ein Traum! Regine Ley

