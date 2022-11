﻿SHMF-Schulmusikpreis: Neue Wege zur Musik in Karby

Kultur leben - Tipps für die Woche vom 3. bis 9. November 2022

In Hagen wird am dortigen Theater mit einer Ticket-Flatrate experimentiert, Kiels Ballettchef verschränkt Dalís Vita und Strawinskys Musik zu einem Stück mit dem Titel „Labyrinth der Träume“. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter