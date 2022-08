﻿SHMF: So war das Konzert von Johannes Strate und Sebastian Knauer in Kiel

Sopranistin Golda Schultz über ihre Rolle in „Porgy and Bess“ und Diversität im Klassikbetrieb

Die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz ist einer der Stars beim Abschlusskonzert des SHMF am Sonnabend in Kiel. Wir sprachen mit ihr über ihre Rolle als Clara in „Porgy and Bess“ und Diversität im Klassikbetrieb