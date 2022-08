Hindemith-Preis 2022 für Hannah Kendall: 19.30 Uhr, ACO Thormannhalle, Büdelsdorf, K 179. Louise McMonagle, Violoncello, Anne Denholm, Harfe, William Overcash, Violine, Mitglieder des ensemble reflektor, Bar Avni, Dirigentin mit Werken von Paul Hindemith, Mithatcan Öcal und Hannah Kendall. Der Hindemith-Preis wird seit 1990 alljährlich im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival verliehen. Mit dem Preis sollen herausragende zeitgenössische Komponisten gefördert werden. 2022 geht der renommierte Preis an Hannah Kendall. Sie studierte Komposition an der University of Exeter und am Royal College of Music in London. Kendall arbeitete bereits mit dem London Symphony Orchestra, dem Boston Symphony Orchestra sowie namhaften Regisseuren und Choreographen zusammen.