﻿SHMF zieht Halbzeitbilanz: 90 Prozent der Tickets sind vergeben

Lübeck. Halbzeit beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Vor vier Wochen schon mit besten Vorverkaufszahlen gestartet, meldet die Intendanz aktuell eine Auslastung von 90 Prozent: 150 von insgesamt 197 Konzerten dieses Festivalsommers sind ausverkauft.

Gleiches gelte für 13 von insgesamt 17 Veranstaltungen bei den Kindermusikfesten und Musikfesten auf dem Lande, hieß es gestern aus Lübeck. „Mich beeindruckt, mit welcher Euphorie und positiver Energie unsere Veranstaltungen gefeiert werden“, freut sich Intendant Christian Kuhnt „unglaublich dankbar für das große Vertrauen und die Begeisterung, die uns entgegengebracht werden. Menschen zusammenzubringen und für das gemeinsame Kulturerleben zu begeistern, ist eine zentrale Aufgabe des SHMF – besonders in diesen herausfordernden Zeiten“. Der Festivalsommer rückt noch bis zum 27. August die Musikmetropole London und den Geiger Daniel Hope ins Zentrum seines Programms.

Für diese SHMF-Konzerte in Kiel gibt es noch Karten

Für Kiel gibt es noch Karten für den Auftritt des Balkan Paradise Orchestra am Mittwoch, 2. August, auf der Krusenkoppel, für das Hindemith-Preisträgerkonzert am 14. August im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule und für den Tenor Ian Bostridge mit dem Oxalys Ensemble am 25. August in der Petruskirche.

Günstig ist die Kartenlage auch für den „Werftsommer“ auf der Kulturwerft Gollan in Lübeck, etwa beim Open-Air-Auftritt der Sängerin Mine (3. August). Auch noch freie Plätze bietet „Harry Potter und die Kammer des Schreckens – in Concert“, wenn das SHMF-Orchester am 4. und 5. August John Williams’ legendäre Filmmusik live zum Film auf Großleinwand in den Holstenhallen Neumünster spielt. Wer den Pianisten Ivo Pogorelich noch am 10. August in der Musik- und Kongresshalle Lübeck erleben will, hat gute Chancen.

Und das gilt auch für das ensemble reflektor, das am 28. August unter Leitung seiner neuen Ersten Dirigentin Holly Hyun Choe Werke von vier Londoner Komponistinnen in der Elbphilharmonie Hamburg spielt – wenn das SHMF offiziell mit Hänsels „Messias“ schon beendet ist. bkm

Infos: www.shmf.de, Karten-Hotline 0431/237070

KN