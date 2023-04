﻿Filmpreis bringt Kieler Medienkünstlerin Eugenia Bakurin nach Cannes

Kiel. Die Kieler Medienkünstlerin Eugenia Bakurin hat mit ihrem experimentellen Kurzfilm „Long Time No Techno“ den Short Tiger Award gewonnen. Der mit 5000 Euro dotierte Filmpreis wurde von der Expertenjury der Filmförderungsanstalt (FFA) beim Filmfest Dresden vergeben. Er zeichnet besonders innovative, kurzweilige und für das Kino geeignete Filme aus.

Es ist ein großer Erfolg für den Experimentalfilm der Muthesius Kunsthochschule: Denn neben dem Preisgeld erhält die Kieler Medienkünstlerin auch einen Verleihvertrag sowie die Aufnahme ins Programm „Next Generation Short Tiger“, das am 23. Mai auch bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes gezeigt wird – und danach bei weiteren internationalen Festivals in Warschau, in Buenos Aires, Paris, Rom und Madrid.

Kurzfilm mit orientalischer und Techno-Musik

„Es ist eine unglaubliche Ehre, unter so vielen talentierten Filmemacherinnen und -machern ausgewählt worden zu sein“, sagt Eugenia Bakurin. Sie dankte insbesondere dem Komponisten und Musikproduzenten Momen Shaweesh „für die wunderbare Musik und die Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes“. Der palästinensisch-syrische Musiker kombiniert traditionelle orientalische Instrumente mit Techno-Sounds. Ihr Preisgeld möchte Eugenia Bakurin nutzen, um weitere Projekte zu realisieren und ihre Visionen umzusetzen.

Eugenia Barurin lehrt an der Muthesius-Kunsthochschule

1987 in der damaligen UdSSR geboren, lebt und arbeitet Eugenia Bakurin seit 2002 in Deutschland. Nach ihrem Studienabschluss in Kunstpädagogik und Politischer Bildung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2017 studierte sie Zeitbasierte Medien an der Muthesius Kunsthochschule. Sie ist Förder- und auch Publikumspreisträgerin der 67. Landesschau des BBK Schleswig-Holstein (2020) und nimmt regelmäßig an Ausstellungen und Filmfestivals teil. Derzeit unterrichtet sie „Grundlagen filmischer Gestaltung“ am Zentrum für Medien der Muthesius Kunsthochschule.

Worum es in ihrem drei Minuten und 45 Sekunden langen Experimentalfilm „Long Time No Techno” geht? Das Film-Footage stammt aus dem Archiv des heute in der Ukraine gelegenen Odessa Film Studios. Hier wurden zahlreiche Filme gedreht, die die Kindheit von Millionen Menschen geprägt haben. „Heute ist das Filmstudio von der Zerstörung durch die russische Armee bedroht“, sagt Eugenia Bakurin.

Die Jury zeigte sich begeistert von bewegten und zugleich bewegenden Bildern: „Alles ist in Schwingung in diesem Film, und beim Betrachten von ‚Long Time No Techno‘ schwingt vieles mit – die eigenen Erinnerungen genauso wie das Bewusstsein, dass ein Angriffskrieg Kindheit wie Filmproduktion in der Ukraine derzeit jede Unbeschwertheit nimmt.“