﻿Simply Red kommen auf Europa-Tour übers SHMF nach Kiel

Mit Simply Red macht am 11. Juli 2023 ein internationaler Top-Act Station in der Wunderino-Arena in Kiel – beim SHMF. Die englische Band hat dann ihr aktuelles Album „Blue Eyed Soul“ im Europatour-Gepäck. Aber sie verspricht fürs Konzert „all hits live“. Der Vorverkauf läuft.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket