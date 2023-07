Simply Red und mehr Tipps für Konzerte in Kiel und der Region ab 7. Juli

Kiel. Nur noch wenige Karten gibt es für das Konzert von Simply Red im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik-Festivals.

Konzert der Woche: SHMF-Konzert von Simply Red am Dienstag, 11. Juli, in der Wunderino-Arena

Zur Fortsetzung ihrer Europa-Tour kommt die UK-Soul-Pop-Band Simply Red am 11. Juli um 19.30 Uhr in die Kieler Wunderino-Arena – auf Einladung des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Für das Konzert gibt es nur noch wenige Karten. „Blue Eyed Soul“ heißt das aktuelle Album von Mick Hucknall und Co. „All hits live“ versprechen Simply Red für ihre Tournee – und das sind bekanntlich ganz schön viele.

Da sind frühe Hits wie „Holding Back The Years“, „The Right Thing“ oder „Holding Back The Years“, das Simply-Red-Sänger Mick Hucknall schon im Frühjahr 1978 als 17-Jähriger schrieb. Spätere Hits wie „It’s Only Love“, „Something Got Me Started“ oder „Fairground“, jüngere wie „Sunrise“ oder „Perfect Love“. Mehr als 60 Millionen Tonträger haben Simply Red bis dato verkauft.

Tickets: 68 bis 108 Euro im KN-Ticketshop und unter www.livenation.de/artist/simply-red-tickets. Das Kieler Konzert läuft außerdem über die Kartenzentrale des Schleswig-Holstein Musik Festivals (www.shmf.de, Tel. 0431 / 23 70 70).

Freitag, 7. Juli: Konzert von Jan Delay am Eckernförder Südstrand

Jan Delay hat mit der Band Beginner Hip-Hop gemacht („Liebeslied“), als Solo-Künstler Reggae („Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt“) und schwenkte dann zum Funk, dem der Hamburger auch auf seinem jüngsten Album „Earth, Wind und Feiern“ treu geblieben ist. Sand, Wind und Feiern ist angesagt, wenn Jan Delay mit seiner Band Disko No.1 am Freitag ab 20 Uhr open air auf dem Eckernförder Südstrand spielt. Das Vorprogramm übernimmt ab 18.30 Uhr die Band Grosssstadtgeflüster. 90 Prozent der Karten sind bereits verkauft.

Tickets: 62,40 Euro, online über www.strand-openair.de auch im KN-Ticketshop

Sonnabend, 8. Juli: Konzert von Alvaro Soler, Lena, Joris und Leony in Eckernförde

Vier Acts bietet „RSH – Pop am Strand“ am 8. Juli am Eckernförder Südstrand. Einlass ist um 14 Uhr. Der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler (Konzertbeginn: 20.30 Uhr) hat sich mit Hits wie „Sofia“, „La Cintura“ oder „Magia“ eine stattliche Fanbase aufgebaut, alle seine drei Alben bisher schafften es in die Top Ten der deutschen Charts. Seit sie 2010 mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovison Song Contest gewann, ist Lena (ab 19 Uhr) eine feste Größe im deutschen Musikbusiness. Gilt auch für Pop-Sänger Joris (ab 17.30 Uhr) seit seiner Debütsingle „Herz über Kopf“ von 2015. Leony ab 16 Uhr) hat im März ihr erstes Album „Somewhere in Between“ rausgebracht.

Tickets: 59,55 Euro, auch im KN-Ticketshop

Sonntag, 9. Juli: Konzert von Andrea Berg in Eckernförde

Zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen zählt Andrea Berg. Die jüngsten zehn ihrer 17 Alben schafften es an die Spitze der deutschen Charts, ihre Singles wie „Du hast mich tausendmal belogen“ oder „Diese Nacht ist jede Sünde wert“ schafften es allerdings nicht auf die vorderen Plätze. Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum hat Andrea Berg vor gut einem Jahr das Album „Ich würd’s wieder tun“ rausgebracht. Vielleicht gilt das ja auch für ihr Konzert am 9. Juli ab 18.30 Uhr am Eckernförder Südstrand.

Karten: 72,40 Euro, auch im KN-Ticketshop

Donnerstag, 13. Juli: Konzert von Chocolate Remix in der Alten Mu

Die BBC wählte Romina Bernardo alias Chocolate Remix 2017 zu einer der innovativsten und inspirierendsten Frauen der Welt. Die Produzentin, Rapperin und Sängerin formt die sexistischen Tendenzen des Musikgenres Reggaeton in eine queer-feministische Gegenposition um und macht Erfahrungen der LGBTIQ*-Community wie Diskriminierung, Zensur und Gewalt sichtbar. Ihren Sound verfeinert die Argentinierin mit Musikgenres wie Cumbia, Carioca Funk und Dembow. Am 13. Juli um 20 Uhr kommt Chocolate Remix, die vor ein paar Tagen beim Fusion Festival in Lärz auftrat, für ein Konzert in Fahrradkinokombinat der Alten Mu (Lorentzendamm 6-8).

Tickets: keine Angaben

