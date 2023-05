﻿So war das erste von Elton Johns drei Abschiedskonzerten in Hamburg

Hamburg. Ein bombastisches Intro, dann braucht es nur diese unverwechselbaren, gehämmerten Piano-Akkorde, und wir stecken in „Bennie & The Jets“, erster Song des Abends. Ein Klassiker von Elton Johns Doppelalbum „Goodbye Yellow Brick Road“, das Pate stand beim Motto seiner Abschiedstour: „Farewell Yellow Brick Road“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste Eindruck

Der 76-jährige Popstar ist stimmlich bestens aufgelegt, hat eine Band aus alten Hasen mit, die ihn teils schon seit Jahrzehnten begleiten – darunter Drummer Nigel Olsson (74), Percussionist Ray Cooper (75) sowie Gitarrist und Bandleader Davey Johnstone (71). Der Sound allerdings ist zunächst weit entfernt von optimal ausgesteuert. Die Mitten sind mau, die Höhen zu grell, was vor allem die Snare Drum und die Becken unangenehm in den Gehörgang bohrt. Die Liedtexte sind kaum verständlich. Und weiter vorne ist es ganz schön laut – Geschmackssache.

Das Programm

Ist natürlich, wie es sich für das Konzert einer Abschiedstour geziemt, nah dran an einer Best-of-Auswahl. „I Guess That’s Why They Call It The Blues“ fehlt ebenso wenig wie „Candle In The Wind“, „I’m Still Standing“, „Sad Songs (Say So Much)“, „Sorry Seems To Be The Hardest Word“, „Don’t Let The Sun Go Down On Me“, „Crocodile Rock“, dazu „Your Song“ und „Goodbye Yellow Brick Road“ in der Zugabe. Aber es stecken auch weniger bekannte Songs im Set wie „Levon“ oder „Have Mercy On The Criminal“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Publikum

Zunächst noch etwas verhalten. Bleibt sitzen, obwohl der Opener ja schon pusht, genau so wie im Anschluss „Philadelphia Freedom“. Doch beim dritten, „Sad Songs“, da stehen sie. Einige Songs werden schon bei den ersten Noten mit lautem Jubel begrüßt. Die Menge singt laut mit bei „Cold Heart“ (1983), das Elton John im Halb-Playback in der discoiden Pnau-Remix-Version von 2021 vorträgt – und Dua Lipa singt ihren Part oben auf dem riesigen Videoscreen.

Was in Erinnerung bleibt

Die atemberaubende, rund zehnminütige Version von „Rocket Man“.

Fazit

Warum will der Mann bitte noch mal aufhören ...?