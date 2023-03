﻿So war das Konzert von Achim Reichel in der Wunderino-Arena in Kiel

Kiel. „Der Spieler“, einer seiner besten Songs und dritter im Set, ist ein paar Minuten alt, da vergisst Achim Reichel den Text. „Was ist denn hier los?“, sagt er lachend und schaut sich unter seinen Musikern um. Die spielen einfach weiter, Reichel singt erst mal nicht mehr, improvisiert dann kurzerhand trocken: „Und das Mädchen sagt zum Spieler, hey Junge, hast du sie nicht mehr alle?“ Viele unter den mehr als 1000 Fans in der Wunderino-Arena klatschen unterstützend im Takt, und so bringen sie den Song würdig zu Ende.

„Man kommt ums Menschsein nicht vorbei, selbst so’n oller Profi“, stellt Achim Reichel anschließend lebensklug fest. Dieses Menschsein ist sicher ein wichtiger Grund für die anhaltende Beliebtheit dieses 80-jährigen Urgesteins der Rockmusik in Deutschland. Der in Kiel („immer eine Reise wert“, wird er am Ende des gut anderthalbstündigen Konzerts loben) einen Ritt durch seine Karriere unternimmt. „Der haut ja nur raus, krass!“, staunt ein Zuschauer so um die 40.

Eher intime Besetzung tut Reichels Songs gut

„Fliegende Pferde“, auch so ein Reichel-Klassiker, markiert den Start. Die eher intime Besetzung mit Perkussionist statt Schlagzeuger und dreiköpfiger Bläser-Section tut dem Song und allen weiteren gut, macht sie süffiger, cremiger, souliger. Reichels charaktervoller Bariton hat die Dekaden gut überstanden, er deutet Hüftschwünge an und twistige Gummibeine, wirkt locker 15 Jahre jünger. „Schön, dass ihr alle noch da seid“, begrüßt er sein Publikum. Fast drei Jahre habe er auf keiner Bühne mehr gestanden und sich gefragt, ob’s noch geht. „Aber es geht noch.“

Ja, keine Frage. Das bluesige „Am besten, Du gehst“ von 1979 klingt schön saftig. Trompeter Steve Wiseman, Uwe Granitza (Posaune, Tuba) und Andreas Böther (Saxofon, Querflöte) pusten da mal einen Zacken schärfer in ihre Instrumente. Nils Tuxen liefert ein erstes brillantes Solo auf der Pedal-Steel-Gitarre. Es geht auch auf die Reeperbahn, na klar, mit einer rockigen Version von „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ und später auch mit „Kuddel Daddel Du“ von 1991 und inspiriert von Joachim Ringelnatz – „das war auch ein herrlich verrückter Hund“, sagt Reichel lachend.

Sprachbilderreiche Texte prägen Reichels Lieder

Atmosphärisch stark und sprachbilderreich die „Regenballade“ und „Trutz Blanke Hans“ mit den Versen von Detlev von Liliencron. Nicht fehlen darf natürlich „Herr von Ribbeck“ mit Storms Zeilen, auf eine folk-poppige Version von „Der Mond ist aufgegangen“ folgt im ähnlichen Duktus „Röslein auf der Heiden“. Die politische Seite des Achim Reichel spiegelt „Exxon Valdez“, in dem er 1996 die Ölkatastrophe in der Arktis engagiert in starke Worte kleidete.

Einfach Spaß macht das unkonventionelle Liebeslied „Steaks, Bier & Zigaretten“. Das, erzählt Reichel, habe ihm damals „ein Hardcore-Punk, aber klug“ angeboten – ob Reichel damit was anfangen könne. Konnte er. „Ich bin ja mittlerweile Nichtraucher, aber den Song finde ich immer noch gut.“ Die Leute hier offenbar auch. Mit „Halla Ballu Ballay“ muss „noch mal ’n richtiger Shanty“ her, garniert mit einem Conga-Solo von Perkussionist Yogi Jockusch.

„Aloha Heja He“ darf bei Achim Reichels Konzert natürlich nicht fehlen

Keinesfalls fehlen darf selbstverständlich „Aloha Heja He“, Reichels wohl bekanntester Song. Dessen Refrain sie hier in der Halle natürlich laut mitsingen. Der es 2021 via TikTok-Video an die Spitze der chinesischen Charts schaffte, was Reichel dann noch mal genüsslich in eine Anekdote kleidet. „Als ich ihn schrieb, hab’ ich gedacht, die Melodie liegt schon lange rum, mach mal schnell ’n Text drauf, dann hast du einen Song mehr. Viel mehr habe ich gar nicht überlegt. Sonst hätte ich manche Vokabel in der dritten Strophe, die mancher als unschicklich empfindet, weggelassen.“

Standing Ovations, aber ohne Zugabe lassen die Kieler Achim Reichel und Band nicht ziehen. Er gibt ihnen „Kreuzworträtsel“ in einer Latin-Pop-Version. Danach, um sich für eine Karriere, die nun schon 60 Jahre andauert („und man ist noch gut beieinander“), an „höherer Stelle“ zu bedanken, singt Reichel „Leben Leben“. Bevor eine sixities-poppige Vertonung von Eichendorffs „Mondnacht“ das Konzert beschließt.